MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

MasterChef'te ana kadro için yarışmacı seçimi devam ediyor. Hazırladıkları tabaklarla jürilerden iki veya üç 'evet' alan yarışmacılar bir üst tura geçiyor. Bu yarışmacılardan biri de 62 yaşındaki emekli diş hekimi Yusuf Tuğrul oldu. Mehmet Yalçınkaya, Tuğrul'u bakın hangi ünlü isme benzetti.

BAKIN HANGİ ÜNLÜ İSME BENZETTİ

Yusuf Tuğrul, jürilere Erzurum yöresinin lor dolmasını hazırladı.

Yarışmaya Antalya'dan katılan Tuğrul, 5 yıldır kendi ekşi mayalı ekmeklerini yaptığını söyledi.

Emekli diş hekimi, "Doktor olarak uzun yıllar sağlık reçeteleri yazdım. Şimdi de MasterChef'e gastronomi reçeteleri yazmaya geldim." dedi.

Mehmet Yalçınkaya emekli diş hekimini İlber Ortaylı'ya benzetti.

Mehmet Şef, "İlber Hoca'ya da benziyorsunuz biraz" dedi.

Bu benzetmenin gurur verici olduğunu söyleyen yarışmacı, daha önce kimsenin kendisini İlber Hoca'ya benzetmediğini söyledi.

Bunun üzerine Danilo Zanna ise, "Olmadı mı? Benziyorsunuz ama" dedi.



