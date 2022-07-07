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MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

07.07.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin ardından MasterChef Türkiye, ekranlarda yerini aldı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu programda ana kadroya girmek için jürilere yemek hazırlayan 62 yaşındaki yarışmacı bakın kime benzetildi...

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

MasterChef'te ana kadro için yarışmacı seçimi devam ediyor. Hazırladıkları tabaklarla jürilerden iki veya üç 'evet' alan yarışmacılar bir üst tura geçiyor. Bu yarışmacılardan biri de 62 yaşındaki emekli diş hekimi Yusuf Tuğrul oldu. Mehmet Yalçınkaya, Tuğrul'u bakın hangi ünlü isme benzetti.

BAKIN HANGİ ÜNLÜ İSME BENZETTİ

Yusuf Tuğrul, jürilere Erzurum yöresinin lor dolmasını hazırladı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

Yarışmaya Antalya'dan katılan Tuğrul, 5 yıldır kendi ekşi mayalı ekmeklerini yaptığını söyledi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

Emekli diş hekimi, "Doktor olarak uzun yıllar sağlık reçeteleri yazdım. Şimdi de MasterChef'e gastronomi reçeteleri yazmaya geldim." dedi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

Mehmet Yalçınkaya emekli diş hekimini İlber Ortaylı'ya benzetti.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

Mehmet Şef, "İlber Hoca'ya da benziyorsunuz biraz" dedi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

Bu benzetmenin gurur verici olduğunu söyleyen yarışmacı, daha önce kimsenin kendisini İlber Hoca'ya benzetmediğini söyledi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!

Bunun üzerine Danilo Zanna ise, "Olmadı mı? Benziyorsunuz ama" dedi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya 62 yaşındaki yarışmacıyı bakın hangi ünlüye benzetti!


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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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