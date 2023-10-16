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    4. MasterChef MENEMEN TARİFİ! Menemen nasıl yapılır, soğanlı mı soğansız mı olur? İşte malzemeleri

    MasterChef MENEMEN TARİFİ! Menemen nasıl yapılır, soğanlı mı soğansız mı olur? İşte malzemeleri

    16.10.2023 18:54 | Son Güncelleme:
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    Menemen tarifi MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez kahvaltı lezzetlerinden biri olarak kabul edilir. Adını İzmir'in Menemen ilçesinden alan bu yemek, hızlıca hazırlanabilen, lezzetli ve besleyici bir seçenektir. Menemen'in temel malzemeleri domates, biber ve yumurtadır. Yıllardır süregelen tartışmalardan biri olan menemen soğanlı mı soğansız mı olur sorusunun net bir yanıtı yoktur. İşte nefis menemen tarifi...

    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 3
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon -

    Lezzetli ve pratik menemen tarifi, Türkiye'nin dört bir yanında çok sevilen bir kahvaltı seçeneği haline gelmiştir. Zengin aroması ve hafif baharat tadı, özellikle sabahları enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için idealdir. Menemen, simit veya ekmek gibi eşlikçi malzemelerle servis edilir ve yanında çay veya taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerle tamamlanır. Bu basit ancak lezzetli tarif, Türk mutfağının kahvaltı kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır ve her damak tadına hitap edebilir. Peki, menemen nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı

    MALZEMELER

    • 1 büyük domates
    • 2 sivri biber
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 yumurta
    • Tuz
    • Karabiber
    • Kırmızı pul biber

    TARİF

    • Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.
    • Biberin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın.
    • Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun.
    • Doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
    • Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın.
    • İsterseniz yumurta ve domatesleri karıştırabilirsiniz. Son olarak tavanın kapağını tekrar kapatıp pişirin.

    AFİYET OLSUN!

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