MasterChef MENEMEN TARİFİ! Menemen nasıl yapılır, soğanlı mı soğansız mı olur? İşte malzemeleri

Lezzetli ve pratik menemen tarifi, Türkiye'nin dört bir yanında çok sevilen bir kahvaltı seçeneği haline gelmiştir. Zengin aroması ve hafif baharat tadı, özellikle sabahları enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için idealdir. Menemen, simit veya ekmek gibi eşlikçi malzemelerle servis edilir ve yanında çay veya taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerle tamamlanır. Bu basit ancak lezzetli tarif, Türk mutfağının kahvaltı kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır ve her damak tadına hitap edebilir. Peki, menemen nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı