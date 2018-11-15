Masterchef Murat'tan bomba itiraf! Öne çıkmak için olmayacak şeyler...

Diskalifiyeden benim haberim yoktu. Evde çekime gideceğim diye bekliyordum. Yayını izlerken diskalifiye edildiğimi öğrendim. Haber verilseydi hoş olurdu. Ben bu camiaya çıktığıma bile pişmanım. Ben telefon kullanmasını bile bilmem. Ben telefon kullanana kızan adamın.

İLK DEFA TELEVİZYONA ÇIKINCA BÖYLE OLDU

İnsan hayatında kötü anları olabilir. Bu da benim kötü anımdı. Özür dilerim, bir daha olmaz. Ben kimseye, kişiye küfür etmedim. Bizim mutfak ortamı küfürlüdür zaten. Aşçılar bilir… Bizim de ağzımız alışmış. İlk defa televizyona çıkınca böyle oldu.

KRALLARA YEMEK YAPAN ADAMKEN GELDİĞİMİ HALE BAK

Üstüme kimse su dökemez. 32 senedir bu işi yapıyorum. Oradaki jüriler bile benimle baş edemez. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aşçılığını yaptım, Belçika’da Brüksel Büyükelçiliği’nin 4 sene aşçılığını yaptım, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, kralı kim varsa hepsiyle el sıkıştım teşekkür ettim. Geldiğimiz hale bak!

BAKTILAR KENDİLERİNDEN İYİYİM YARIŞMADAN ÇIKARDILAR

2 dil biliyorum. Fransızcam var, İngilizcem var. Çok kültürlüyüm. Kameralar dışında kimse beni çekemiyor. Baktılar benden iyi bu adam, çıkardılar. Aynı yarışmada olduğu gibi…