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Masterchef Murat'tan bomba itiraf! Öne çıkmak için olmayacak şeyler...

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

Masterchef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, Kanal D canlı yayınında 2. Sayfada herşeyi itiraf etti : 'Krallara cumhurbaşkanlarına yemek yapan adamdım düştüğüm hale bak.'

Masterchef Murat'tan bomba itiraf! Öne çıkmak için olmayacak şeyler...

Diskalifiyeden benim haberim yoktu. Evde çekime gideceğim diye bekliyordum. Yayını izlerken diskalifiye edildiğimi öğrendim. Haber verilseydi hoş olurdu. Ben bu camiaya çıktığıma bile pişmanım. Ben telefon kullanmasını bile bilmem. Ben telefon kullanana kızan adamın.

İLK DEFA TELEVİZYONA ÇIKINCA BÖYLE OLDU

İnsan hayatında kötü anları olabilir. Bu da benim kötü anımdı. Özür dilerim, bir daha olmaz. Ben kimseye, kişiye küfür etmedim. Bizim mutfak ortamı küfürlüdür zaten. Aşçılar bilir… Bizim de ağzımız alışmış. İlk defa televizyona çıkınca böyle oldu.

KRALLARA YEMEK YAPAN ADAMKEN GELDİĞİMİ HALE BAK

Üstüme kimse su dökemez. 32 senedir bu işi yapıyorum. Oradaki jüriler bile benimle baş edemez. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aşçılığını yaptım, Belçika’da Brüksel Büyükelçiliği’nin 4 sene aşçılığını yaptım, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, kralı kim varsa hepsiyle el sıkıştım teşekkür ettim. Geldiğimiz hale bak!

BAKTILAR KENDİLERİNDEN İYİYİM YARIŞMADAN ÇIKARDILAR

2 dil biliyorum. Fransızcam var, İngilizcem var. Çok kültürlüyüm. Kameralar dışında kimse beni çekemiyor. Baktılar benden iyi bu adam, çıkardılar. Aynı yarışmada olduğu gibi…

ÖNCE JÜRİ OL DEDİLER SONRA YARIŞMACI YAPTILAR

Önce bana ‘jüri ol’ dediler, sonra’ yarışmacı ol’ dediler. Ben bana ne derlerse onu yaptım. Ben yarışmacı olacak adam mıyım? Dalga mı geçiyorsunuz? O kadar çaylağın içerisinde bir tane profesyonel!

İLK DEFA TELEVİZYONA ÇIKINCA BÖYLE OLDU

İnsan hayatında kötü anları olabilir. Bu da benim kötü anımdı. Özür dilerim, bir daha olmaz. Ben kimseye, kişiye küfür etmedim. Bizim mutfak ortamı küfürlüdür zaten. Aşçılar bilir… Bizim de ağzımız alışmış. İlk defa televizyona çıkınca böyle oldu.

ORTAKÖY'DE DAYAK ATAMAZLAR

Ortaköy’de dayak diye bir şey yok. Ben 40 senelik Ortaköylüyüm. Burada bize kalkan eller kırılır. Kim kimi dövecek?

AMACIM ŞÖHRET OLMAK DEĞİLDİ

Benim amacım şöhret olmak değil ki… Ben şöhret olmadım. Sokağa çıktığımda insanlar beni tanıyor ama bu umurumda değil.

ÖN PLANA ÇIKMAK İÇİN OLMAYACAK İŞLER YAPTIM

Programda biraz ön plana çıkmak isteyip şımardım galiba. Olmayacak işler yapmışım.

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masterchef murat 2. Sayfa diskalifiye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sana usta değilsin diyen yok ki adam değilsin
çok simardin yaş ina Yakış ni yapmadım
bu asabiliginle hiç bir işten barinamasin iyiki yoksun artık
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