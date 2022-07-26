Türk yemek kültürünün en büyük önemli lezzetlerinden biri olan mutancanada ana malzeme kuzu etidir. Bu yemeğin protein değeri oldukça yüksektir. Peki MasterChef mutancana nasıl yapılır? Mutancana malzemeleri neler? İşte detaylar...

MUTANCANA MALZEMELERİ

500 gram kuzu kol kuşbaşı

1 yemek kaşığı un

5 adet kuru erik

1 yemek kaşığı bal

3 diş sarımsak

5 adet kuru incir

1 yemek kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tuz

12 adet arpacık soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

½ çay bardağı kuru üzüm

3 su bardağı sıcak su

½ çay bardağı çiğ badem

2 yemek kaşığı zeytinyağı

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritin ve sonrasında zeytinyağı da ekleyip etleri iyice kavurun. Etler renk aldığında arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Etler suyunu çekince un ilave edin ve karıştırın. Un kokusu çıktığında su ekleyip tencerenin altını kısın. Kapağını kapatın ve bir süre pişirin.

Diğer tarafta sıcak suda bekletilmiş kuru üzümler, erikler, bademler, bal, incirler, sumak ve tuzu ilave edip karıştırın. Kapağı kapatın ve kısık ateşte 1-2 dakika pişirin. Sonrasında altını kapatıp 15-25 dakika dinlendirin. Afiyet olsun...



