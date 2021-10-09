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MasterChef neden yok, final mi oldu? 9 Ekim MasterChef yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta?

09.10.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in bu akşam yayın akışında yer almaması sebebiyle MasterChef'in neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Sevilen yarışma bu Cumartesi ekranlara gelmeyecek. Peki MasterChef neden yok? 9 Ekim MasterChef yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

MasterChef neden yok, final mi oldu? 9 Ekim MasterChef yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Sevilen yarışmanın yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler yarışmanın akıbetini merak ediyor. Peki MasterChef neden yok?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef hafta içi Cuma günleri haricinde her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen program önceleri hafta sonları Cumartesi ve Pazar günü de ekranlara gelmeye devam ediyordu. Ancak O Ses Türkiye yarışma programının başlamasıyla beraber MasterChef artık Cumartesi günü yayınlanmayacak. MasterChef hafta sonu yalnızca Pazar günleri ekrana gelecek.

Bugün bu sebeple TV8 ekranlarında O Ses Türkiye programı yer alıyor.

9 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 - Kırmızı Oda
20:00 - O Ses Türkiye
00:15 - Paylaş Benimle

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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