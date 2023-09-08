MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu?

08.09.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star'da bu akşam farklı bir heyecan yaşandı. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar, yeşillikler ile 7 çeşit tabak yaparak şeflere sundular. Kıyasıya geçen yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Yeşil sebzeler verilen takımlardan, 7 çeşit yemek yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı mavi takım oldu.

F5hujhzW0AAWGWH

İkinci etap ise ilk etabı kazanan mavi takım arasında oynandı. MasterChef All Star geleneği olarak mavi takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi. Gecenin en başarılı tabağını yapan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı belli oluyor. Dilara ve Sefa'nın kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan mavi takım, ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynadı.

F4ZfBI0XQAEYug4

Kazanan kırmızı takımdan en başarılı tabakları yapan yarımacılar arasından kazanan belli olacak. Tabağı en çok beğenilen MasterChef yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızların sevgilisiydi! İkinci kez baba oluyorGenç kızların sevgilisiydi! İkinci kez baba oluyor
Yayın tarihi belli oldu! Sosyal medya sallandı! 'Kalp dayanmaz'Yayın tarihi belli oldu! Sosyal medya sallandı! 'Kalp dayanmaz'
Filenin Sultanları'nın efsane kaptanıydı! Hayran bıraktıFilenin Sultanları'nın efsane kaptanıydı! Hayran bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Somer Sivrioğlu masterchef eleme ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.