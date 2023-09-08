MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star'da bu akşam farklı bir heyecan yaşandı. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar, yeşillikler ile 7 çeşit tabak yaparak şeflere sundular. Kıyasıya geçen yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef All Star'da 100.000 TL'lik büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Yeşil sebzeler verilen takımlardan, 7 çeşit yemek yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı mavi takım oldu.

İkinci etap ise ilk etabı kazanan mavi takım arasında oynandı. MasterChef All Star geleneği olarak mavi takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi. Gecenin en başarılı tabağını yapan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı belli oluyor. Dilara ve Sefa'nın kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan mavi takım, ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynadı.

Kazanan kırmızı takımdan en başarılı tabakları yapan yarımacılar arasından kazanan belli olacak. Tabağı en çok beğenilen MasterChef yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

