MasterChef pavlova tatlı tarifi

Her bölümüyle izleyicileri ekrana çeken MasterChef Türkiye'de dün akşam pavlova tatlısı tarifi yapıldı. Lezzetinden ziyade son derece şık görünüme sahip olan pavlova tatlısı internette en çok aratılan tarifler arasında yerini aldı. Siz de bu dünyaca meşhur tatlıyı hazırlamak istiyorsanız tarifimizi dikkatli bir şekilde okumalısınız. İşte karşınızda pavlova tatlısı tarifi ve yapılışı.

MALZEMELER

6 yumurta beyazı

120 gram pudra şekeri

Bir tutam tuz

Bir tatlı kaşığı mısır nişastası

Bir çay kaşığı beyaz üzüm sirkesi

Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi

Kakuleli creme patisserie malzemeleri

3 adet yumurta sarısı

500 ml süt

60 gram buğday nişastası

Bir paket şekerli vanilin

30 gram tereyağ

100 ml çırpılmış krema

Yarım çay kaşığı toz kakule

Süslemek için

Frenk üzümü

Yaban mersini

Çarkıfelek meyvesi

Ahududu

Kahveli draje

Taze fesleğen

Böğürtlen

Çilek

NASIL YAPILIR?

Bir kase içinde yumurta beyazlarını mikser ile çırpmaya başlayın. Ardından şekeri eklemeye ekleyin ancak bir anda hepsini değil de 3-4 parça halinde ağır ağır ilave edin. Şeker kristalleri kaybolup katı, parlak bir hale gelene dek karıştırın. Sonrasında mısır nişastası, vanilyayı ve sirkeyi ekleyip bir spatula ile karıştırın.