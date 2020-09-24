YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef pavlova tatlı tarifi

MasterChef pavlova tatlı tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 61. bölümünde Somer Şef tarafından yapılan pavlova tatlısı izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Görüntüsü ve hikayesiyle ilgi çeken tatlının detaylarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.

MasterChef pavlova tatlı tarifi

Her bölümüyle izleyicileri ekrana çeken MasterChef Türkiye'de dün akşam pavlova tatlısı tarifi yapıldı. Lezzetinden ziyade son derece şık görünüme sahip olan pavlova tatlısı internette en çok aratılan tarifler arasında yerini aldı. Siz de bu dünyaca meşhur tatlıyı hazırlamak istiyorsanız tarifimizi dikkatli bir şekilde okumalısınız. İşte karşınızda pavlova tatlısı tarifi ve yapılışı.

MALZEMELER

6 yumurta beyazı
120 gram pudra şekeri
Bir tutam tuz
Bir tatlı kaşığı mısır nişastası
Bir çay kaşığı beyaz üzüm sirkesi
Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi

Kakuleli creme patisserie malzemeleri

3 adet yumurta sarısı
500 ml süt
60 gram buğday nişastası
Bir paket şekerli vanilin
30 gram tereyağ
100 ml çırpılmış krema
Yarım çay kaşığı toz kakule

Süslemek için

Frenk üzümü
Yaban mersini
Çarkıfelek meyvesi
Ahududu
Kahveli draje
Taze fesleğen
Böğürtlen
Çilek

NASIL YAPILIR?

Bir kase içinde yumurta beyazlarını mikser ile çırpmaya başlayın. Ardından şekeri eklemeye ekleyin ancak bir anda hepsini değil de 3-4 parça halinde ağır ağır ilave edin. Şeker kristalleri kaybolup katı, parlak bir hale gelene dek karıştırın. Sonrasında mısır nişastası, vanilyayı ve sirkeyi ekleyip bir spatula ile karıştırın.

Tepsinize yağlı kağıt serin ve yaptığınız harcı ortasına dökün, dilediğiniz şekli kabaca verin. Önceden ısıttığınız 120 derece fırına verin. Tatlının dış yüzeyi kabuklanınca dereceyi 100'e indirin. Bu şekilde 50 dakika pişirin.

Fırının kapağını açık tutarak kurutun. Kenarları toplu ve pişmiş gibi durana dek, yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca pişirin. Kremayı pudra şekeri ve vanilya ile çırpın ve harcınızı hazırlayın.

Fırından çıktıktan sonra krema ile güzelce çevreleyin, üstünü meyveleriniz ile süsleyin. Afiyet olsun.

PAVLOVA TATLISININ HİKAYESİ

Araştırmalara göre 1926 yılında dünya turnesine çıkan balerin Anna Pavlova'ya sunmak üzere tasarlanan zarif ve hafif bir tatlı tarifi pavlova. Dönemin en önemli balerinlerinden olan Pavlova, Yeni Zelanda-Avustralya turnesine çıkar. Rivayete göre balerinin kaldığı oteldeki şef Pavlova için tatlı hazırlamak ister. Balerinin beyaz tütüsünden etkilenen şef, hafif ve narin tatlı yapmaya karar verir. Tatlının beyaz kısmı tütünün ana şeklini oluşturur. Üzerindeki kivi süslemeleri ise balerinin o gün giydiği tütünün üzerindeki yeşil gül yapraklarıdır. Bu enfes hafif tatlının ismi pavlova olarak kalır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
En kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifiEn kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifi
Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan kafa karıştıran paylaşım: Zaten kötü oyuncusun...
Ünlü oyuncudan kafa karıştıran paylaşım: Zaten kötü oyuncusun...
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Uzmanlar araştırdı! 30 yıl boyunca dayanıyor
Uzmanlar araştırdı! 30 yıl boyunca dayanıyor
Görüntüsü de tadı da mest ediyor!
Görüntüsü de tadı da mest ediyor!
MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?
MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?
İsot reçeli: Sofraların en acı reçeli yapımı başladı
İsot reçeli: Sofraların en acı reçeli yapımı başladı
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bikini Detox Çayı
Bikini Detox Çayı
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
Mikrodalga Kek Tarifi
Mikrodalga Kek Tarifi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?
MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?
En kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifi
En kral balıkçılara fark attırır: Çıtır çıtır istavrit tava tarifi
Mükemmel hamsi tava yapmanın püf noktaları
Karadeniz’in tüm dünyaya armağanı... İncelik isteyen pişirme tekniği
Görüntüsü de tadı da mest ediyor! Ev yapımı incir reçeli tarifi
Görüntüsü de tadı da mest ediyor!
Gerçek risotto nasıl yapılır? Karışınızda MasterChef mantarlı risotto tarifi
MasterChef mantarlı risotto tarifi
Bu püf noktasını herkes atlıyor! Havuçlu kek tarifi ve püf noktaları
Bu püf noktasını herkes atlıyor! Kuru malzemeleri...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.