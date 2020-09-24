MasterChef pavlova tatlı tarifi

Her bölümüyle izleyicileri ekrana çeken MasterChef Türkiye'de dün akşam pavlova tatlısı tarifi yapıldı. Lezzetinden ziyade son derece şık görünüme sahip olan pavlova tatlısı internette en çok aratılan tarifler arasında yerini aldı. Siz de bu dünyaca meşhur tatlıyı hazırlamak istiyorsanız tarifimizi dikkatli bir şekilde okumalısınız. İşte karşınızda pavlova tatlısı tarifi ve yapılışı.
6 yumurta beyazı
120 gram pudra şekeri
Bir tutam tuz
Bir tatlı kaşığı mısır nişastası
Bir çay kaşığı beyaz üzüm sirkesi
Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi
Kakuleli creme patisserie malzemeleri
3 adet yumurta sarısı
500 ml süt
60 gram buğday nişastası
Bir paket şekerli vanilin
30 gram tereyağ
100 ml çırpılmış krema
Yarım çay kaşığı toz kakule
Süslemek için
Frenk üzümü
Yaban mersini
Çarkıfelek meyvesi
Ahududu
Kahveli draje
Taze fesleğen
Böğürtlen
Çilek
Bir kase içinde yumurta beyazlarını mikser ile çırpmaya başlayın. Ardından şekeri eklemeye ekleyin ancak bir anda hepsini değil de 3-4 parça halinde ağır ağır ilave edin. Şeker kristalleri kaybolup katı, parlak bir hale gelene dek karıştırın. Sonrasında mısır nişastası, vanilyayı ve sirkeyi ekleyip bir spatula ile karıştırın.
Tepsinize yağlı kağıt serin ve yaptığınız harcı ortasına dökün, dilediğiniz şekli kabaca verin. Önceden ısıttığınız 120 derece fırına verin. Tatlının dış yüzeyi kabuklanınca dereceyi 100'e indirin. Bu şekilde 50 dakika pişirin.
Fırının kapağını açık tutarak kurutun. Kenarları toplu ve pişmiş gibi durana dek, yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca pişirin. Kremayı pudra şekeri ve vanilya ile çırpın ve harcınızı hazırlayın.
Fırından çıktıktan sonra krema ile güzelce çevreleyin, üstünü meyveleriniz ile süsleyin. Afiyet olsun.
Araştırmalara göre 1926 yılında dünya turnesine çıkan balerin Anna Pavlova'ya sunmak üzere tasarlanan zarif ve hafif bir tatlı tarifi pavlova. Dönemin en önemli balerinlerinden olan Pavlova, Yeni Zelanda-Avustralya turnesine çıkar. Rivayete göre balerinin kaldığı oteldeki şef Pavlova için tatlı hazırlamak ister. Balerinin beyaz tütüsünden etkilenen şef, hafif ve narin tatlı yapmaya karar verir. Tatlının beyaz kısmı tütünün ana şeklini oluşturur. Üzerindeki kivi süslemeleri ise balerinin o gün giydiği tütünün üzerindeki yeşil gül yapraklarıdır. Bu enfes hafif tatlının ismi pavlova olarak kalır.
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