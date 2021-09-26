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MasterChef Pelin Zaman kimdir, nereli? MasterChef Pelin Zaman kaç yaşında?

26.09.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde ana kadroya giren isim, Pelin Zaman oldu. Düzgün diksiyonu ile sevilen yarışmanın dikkat çeken ismi olan Pelin'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki MasterChef Pelin Zaman kimdir, nereli? MasterChef Pelin Zaman kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MasterChef Pelin Zaman kimdir, nereli? MasterChef Pelin Zaman kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de bugün ana kadroya giren isim Pelin Zaman oldu. Pelin Zaman'ın hayatı ve yaşı gibi konular merak ediliyor. Peki MasterChef Pelin Zaman kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF PELİN ZAMAN KİMDİR?

2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya gelen Pelin Zaman, yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

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Seyahat ederek çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika’da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünmektedir. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istemektedir. Diksiyon eğitimi de bulunmakta olan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine birinci turda son çağrı anonsu yapmıştır.

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MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan Pelin Zaman, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Şu an 20 bin takipçisi olan MasterChef Pelin, Instagram’da “pelinzamannn” kullanıcı adıyla yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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