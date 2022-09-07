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MasterChef pırtımpırt tarifi nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği nereye ait?

07.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef pırtımpırt nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan farklı isimdeki yemek tarifleri odağında 7 farklı tarif; Bireysel dokunulmazlık oyununda ise biga, kırağaç ve davut bey kavunu çeşitleriyle yaratıcı tabak yapmalarını istedi. MasterChef pırtımpırt yemeğinin hangi yöreye ait olduğu ve tarifi merak ediliyor. Peki pırttımpırt nasıl yapılır? İşte MasterChef pırtımpırt yemeği tarifi...

MasterChef pırtımpırt tarifi nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği nereye ait?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu iddilalı yarışmacıları ve tarifleriyle devam ediyor. MasterChef'in 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde 2. dokunulmazlık oyununda 7 farklı tarif içerisinde pırtımpırt yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Pırtımpırt tarifini denemek isteyenler arama motorlarında pırtımpırt yemeğinin tam ve lezzetli tarifini sorguluyor. Pırtımpırt tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

PIRTIMPIRT YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİT?

Pırtımpırt, Kayserinin Develi ilçesinin yöresel yemeğidir. Kuru asma yapraklarını parçalanmasından dolayı pırtım aşı, pırtımpırt yada kirtimpurt denilir.

pırtımpırt2

PIRTIMPIRT NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

  • 200 gr dana eti
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 su bardağı haşlanmış yarma(dövme)
  • Göz kararı asma yaprağı(kurusu, tazesi veya salamura)
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 2 adet soğan
  • 5 diş sarımsak
  • Sıvı yağ
  • Et suyu

Yapılışı;
Soğanları ve sarımsağı doğrayıp sıvı yağ ile düdüklü tencerede kavuruyoruz.

Üzerine kuş başı doğranmış eti ekliyoruz. Et kavrulduktan sonra 1-2 yemek kaşığı salça ilave edip kavurmaya devam ediyoruz.

Daha sonra doğranmış asma yapraklarını ekliyoruz.

Salamura yaprak kullanırsanız yemeğe tuz eklemeyin. Taze asma yaprağı kullanırsanız göz kararı tuz ekleyebilirsiniz.

Kavrulan yemeğe önceden haşlanmış nohut ve yarmayı ekliyoruz.

Et suyu ve üstünü geçecek kadar su ekleyip düdüklü tencereyi kapatın.

Yaklaşık yarım saat kadar pişirin.

Afiyet olsun!

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Masterchef tarif
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