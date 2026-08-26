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MasterChef poğaça tarifi: Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?

MasterChef poğaça tarifi evinde puf puf kabaran ve yumuşacık poğaçalar hazırlamak isteyenlerin gündeminde. Peki, yumuşacık poğaçalar nasıl yapılır? Lezzetli ve tazeliğini koruyabilen poğaçanın püf noktası nedir? İşte adım adım tarifi…

MasterChef poğaça tarifi: Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?
Sariye Nur Dönmez

MasterChef Türkiye’de hazırlanan birbirinden farklı hamur işleri izleyicilerin iştahını kabartırırken, evde poğaça yapmak isteyenler de tarif arayışına giriyor. Özellikle dışı güzelce kızaran içi pamuk gibi ve uzun süre tazeliğini koruyan poğaçanın hafif noktaları merak ediliyor. Peki, MasterChef poğaçası nasıl yapılır? Yumuşak poğaça için hangi malzemeler kullanılır? İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz puf puf poğaça tarifi…

YUMUŞAK POĞAÇA YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELER?

Yumuşacık bir poğaça elde etmek için süt ve suyun sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor. Sıvılar çok sıcak olduğunda maya zarar görebiliyor, soğuk olduğunda ise mayalanma süresi uzayabiliyor. Bu nedenle malzemelerin ılık olması önem taşıyor.

Onun tamamını tek seferde eklemek yerine kontrollü kullanmakta hamurun sertleşmesi önlüyor. Hamurunu hafifçe ele yapışan yumuşak bir kıvamda bırakılması poğaçaların daha pofuduk olması sağlayan en önemli etkenlerden biri. Eğer daha iyi sonuç almak istiyorsanız mutlaka tepsi mayası yöntemini tercih etmelisiniz.

MasterChef poğaça tarifi: Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır? 1

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisini aralıklı bir şekilde dizmenizin ardından yaklaşık olarak 15 ila 20 dakikada tepsi üzerinde mayalandırmanız bir diğer püf noktası.

MasterChef poğaça tarifi: Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır? 2

POĞAÇA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında uzayları güzelce kızarana kadar yaklaşık 20 ila 25 dakika pişirmeniz gerekiyor. Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirdiğiniz poğaçaları sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
2 yumurta akı
6-7 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir veya lor peyniri
İsteğe göre ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

2 yumurta sarısı
Susam veya çörek otu

MASTERCHEF POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık süt ve suyu geniş bir yoğurma kabına alın. Şeker ve mayayı ekleyerek karıştırın. Ardından sıvı yağ ve yumurta aklarını ilave edin.

Unu kontrollü şekilde eklemeye başlayın. Tuzu da ilave ederek ele hafifçe yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur yaklaşık iki katına ulaştığında yeniden kısa süre yoğurarak havasını alın.

AFİYET OLSUN...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef poğaça
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