TasteAtlas listesinde: Türkiye'nin en iyi pidesi dünyaya nam saldı

'Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi'nde 'En İyi Turtalar' kategorisinde Çarşamba pidesi Türkiye'deki ilk pide, Samsun pidesi ise dünyadaki 7. pide olarak dikkat çekiyor. Uzun süredir listenin başında yer alan Çarşamba pidesi bu listede gerilerde yer alsa da Çarşamba, Bafra ve Terme pidelerini kapsayan Samsun pidesi listede 7. sıradaki yerini koruyor.

Kıvamı, iç harcı, hamuru ve pişirme tekniği ile Terme ve Bafra pidelerinden ayrılan Çarşamba pidesi, listede 4,1 yıldızı ile 3,9 yıldızı olan Bafra ve Terme pidelerinin önünde yer alıyor. Çarşamba pidesi ayrıca Samsun'a gelen ünlülerin de vazgeçilmezi oluyor. Birçok ünlü, Samsun'dan ayrılmadan önce mutlaka Çarşamba pidesinin tadına bakıyor.

"ÇARŞAMBA PİDESİ HER DAMAK ZEVKİNE HİTAP EDİYOR"

Yıllardır Çarşamba pidesi yapan pide ustası Muhammet Terzi, "Çarşamba pidesi, ince ve çıtır dışı, kavrulmuş kıyma, maydanoz ve karabiber ile harmanlanmış iç harcı ile yapılır. Klasik pidemiz, Samsun'da oldukça çok sevilir. Çarşamba pidesini Türkiye'deki diğer pidelerden ayıran en büyük özellik, hafif çıtır olması, hamurunun ince olması ve her damak zevkine hitap etmesidir. Ne çok yumuşaktır ne de çok gevrektir" dedi.

"BAFRA PİDESİNİ GEVREK SEVENLER, TERME PİDESİNİ YUMUŞAK SEVENLER TERVİH EDİYOR"

Bafra pidesinin çok gevrek, Terme pidesinin de çok yumuşak ve geniş olduğundan her kesime hitap etmediğini vurgulayan pide ustası Terzi, "Çarşamba pidesi her damak zevkine uyuyor. Diğerleri Bafra ve Terme pidesi ise uymayabiliyor. Bafra pidesi çok gevrek oluyor. Terme pidesi ise çok yumuşak, yağlı ve geniş oluyor. Onlar da başka kesimlere hitap ediyor. Onların sevenleri de ayrı oluyor.

Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar, sanatçılar ve futbol camiası özellikle Çarşamba pidesini çok seviyor. En son Zeynep Bastık, Eda Taşpınar, Emrah, Doğu Demirkol gibi birçok sanatçı da Samsun'a gelip Çarşamba pidesini tercih etti. Dünyada da çok seviliyor. Damak tadına hitap eden Çarşamba pidesi, lezzetiyle kendiliğinden birinci sıraya yerleşiyor" diye konuştu.

SAMSUN PİDESİ 7. SIRADA YER ALDI

Taste Atlas'ın en iyi turtalar listesinde son değerlendirmede Samsun pidesi 7. sırada yer aldı. Listede Gürcistan'ın Ajaruli Khachapuri 1. sırada, Khachapuri ise 2. sırada yer alırken, Lübnan'ın Sfihası 3. sırada yer aldı. Gürcistan'ın Megruli Khachapuri pidesi 4. sırada yer alırken, 5. sırada İtalya'nın Erbazzone Reggiano, 6. sırada Gürcistan'ın Penovani Khachapuri, 8. sırada Şili'nin Pastel de Choclo, 9. sırada Yunanistan'ın Kreatopita ve 10. sırada ise Gürcistan'dan Guruli Khachapuri yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır