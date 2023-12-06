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    4. MASTERCHEF RATATOUİLLE TARİFİ: Ratatouille nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fransa'nın geleneksel lezzeti!

    MASTERCHEF RATATOUİLLE TARİFİ: Ratatouille nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fransa'nın geleneksel lezzeti!

    06.12.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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    Ratatouille tarifi, MasterChef Türkiye All Star 171. bölüm fragmanını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Fransa'nın geleneksel lezzeti olan bu eşsiz yemeği MasterChef yarışmacılarından yapmalarını istedi. Peki, ratatouille nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Fransa'nın meşhur lezzeti ratatouille tarifi...

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    Hazırlık Süresi -
    Pişirme Süresi dk
    Kalori/Porsiyon -

    Ratatouille tarifi, MasterChef'in 171. bölümü öncesi internette araştırılıyor. Somer Sivrioğlu "O zaman hadi bakalım" diyerek düello oyununa start verdi. Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacılara yemeği gösterdi. Somer Şef'in "Tek yemek 5 düello ifadesini kullanmasının ardından Mehmet Şef, "Ama bir kuralımız var" dedi ve sözü Danilo Zanna'ya bıraktı. İtalyan şef "Sebze kesmek için kullanabileceğiniz tek alet elinizdeki bıçaklar" dedi. MasterChef'te yapılan ratatouille tarifi şimdiden merak konusu oldu. İşte ratatouille tarifi ve malzemeleri...

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    FRANSA'NIN MEŞHUR LEZZETİ RATATOUİLLE TARİFİ!

    MALZEMELER

    • 2 adet patlıcan
    • 2 adet sakız kabağı
    • 2 adet domates
    • 2 diş sarımsak
    • 10 g zeytinyağı

    TARİF

    • Patlıcanları kabuklarıyla birlikte yuvarlak doğrayın ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletin
    • Bu esnada kabakları ve domatesleri de halka halka aynı boyda doğrayın.
    • Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba aktarın. Üzerlerine zeytinyağı tuz, karabiber ve kekik ekleyin, ardından karıştırın.
    • Yuvarlak cam fırın kabını zeytinyağı ile yağlayın
    • Doğradığınız tüm sebzeleri, neredeyse boşluk kalmayacak şekilde dizin.
    • Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin.

    AFİYET OLSUN!

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