MASTERCHEF RATATOUİLLE TARİFİ: Ratatouille nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fransa'nın geleneksel lezzeti!

Ratatouille tarifi, MasterChef'in 171. bölümü öncesi internette araştırılıyor. Somer Sivrioğlu "O zaman hadi bakalım" diyerek düello oyununa start verdi. Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacılara yemeği gösterdi. Somer Şef'in "Tek yemek 5 düello ifadesini kullanmasının ardından Mehmet Şef, "Ama bir kuralımız var" dedi ve sözü Danilo Zanna'ya bıraktı. İtalyan şef "Sebze kesmek için kullanabileceğiniz tek alet elinizdeki bıçaklar" dedi. MasterChef'te yapılan ratatouille tarifi şimdiden merak konusu oldu. İşte ratatouille tarifi ve malzemeleri...