MASTERCHEF RATATOUİLLE TARİFİ: Ratatouille nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fransa'nın geleneksel lezzeti!

Ratatouille tarifi, MasterChef'in 171. bölümü öncesi internette araştırılıyor. Somer Sivrioğlu "O zaman hadi bakalım" diyerek düello oyununa start verdi. Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacılara yemeği gösterdi. Somer Şef'in "Tek yemek 5 düello ifadesini kullanmasının ardından Mehmet Şef, "Ama bir kuralımız var" dedi ve sözü Danilo Zanna'ya bıraktı. İtalyan şef "Sebze kesmek için kullanabileceğiniz tek alet elinizdeki bıçaklar" dedi. MasterChef'te yapılan ratatouille tarifi şimdiden merak konusu oldu. İşte ratatouille tarifi ve malzemeleri...

FRANSA'NIN MEŞHUR LEZZETİ RATATOUİLLE TARİFİ!

MALZEMELER 2 adet patlıcan

2 adet sakız kabağı

2 adet domates

2 diş sarımsak

10 g zeytinyağı

TARİF Patlıcanları kabuklarıyla birlikte yuvarlak doğrayın ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletin

Bu esnada kabakları ve domatesleri de halka halka aynı boyda doğrayın.

Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba aktarın. Üzerlerine zeytinyağı tuz, karabiber ve kekik ekleyin, ardından karıştırın.

Yuvarlak cam fırın kabını zeytinyağı ile yağlayın

Doğradığınız tüm sebzeleri, neredeyse boşluk kalmayacak şekilde dizin.

Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

