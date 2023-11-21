MASTERCHEF RAVİOLİ TARİFİ: Çikolatalı ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İtalyan'ın meşhur lezzeti ve püf noktası

Ravioli tarifi, MasterChef'in 156. bölüm fragmanını izleyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması MastercChef bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan İtalya'nın meşhur lezzeti çikolatalı ravioli yapmalarını istedi. İşte MasterChef'in 21 Kasım 2023 Salı günü ekrana gelecek bölümünde yapılan çikolatalı ravioli tarifi...

İTALYA'NIN AĞIZLARI SULANDIRAN LEZZETİ RAVİOLİ MASTERCHEF'TE YAPILACAK!

MasterChef'te yarışmacılar, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın isteği üzerine çikolatalı ravioli yapılacak.

Çikolatalı ravioli 50 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilmektedir. Pişirme süresi ise 5 dakikadır.

MALZEMELER Hamuru İçin:

1,5 su bardağı un

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1/4 su bardağı kakao

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet çırpılmış yumurta

Dolgusu İçin:

80 gram beyaz çikolata

80 gram bitter çikolata

250 gram mascarpone peyniri

250 gram labne peyniri

1 adet çırpılmış yumurta

2 damla vanilya aroması

Hamurları Yapıştırmak İçin:

1 adet çırpılmış yumurta

Frambuaz Sos İçin:

2 su bardağı dondurulmuş frambuaz

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı su

4 yemek kaşığı toz şeker

Süslemek İçin:

5 adet çilek

6 adet frambuaz

1 tatlı kaşığı şeker draje

1 yaprak taze nane

TARİF Daha önceden elenmiş olan un ile pudra şekeri, kakao, tuz, sıvı yağ ve çırpılmış yumurtayı bir kase koyun.

Karşıştırıp yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakın.

Ocakta beyaz ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta mascarpone peyniri, labne peyniri, çırpılmış yumurta ve vanilya aromasını karıştırın.

Benmari usulü erittiğiniz ve soğuyan beyaz ve bitter çikolatayı labneli karışımın içerisine ilave edin ve karıştırın. Dolgu kremasını en az 2 saat buzdolabında bekletin.

Frambuaz sos için tüm malzemeleri bir sos tenceresine aktarın ve karıştırarak, koyulaşana kadar pişirin ve soğumaya bırakın.

Buzdolabında dinlenmiş hamuru unlanmış tezgaha alın.

Hamuru iki parçaya ayırıp, her birini tezgaha yapışmayacak şekilde, hafif unlayarak ince bir hamur olana kadar açın.

Buzdolabında katı kıvama gelmiş dolgu kremasını, ince açtığınız hamur parçalarından bir tanesine, aralarında 2 parmak boşluk olacak şekilde sıkma poşeti veya kaşık ile koyun.

Dolguyu koyduğunuz yerler haricinde kalan hamur kısımlarına fırça yardımıyla çırpılmış yumurtayı sürün.

Dolgu koyduğunuz hamurun üzerine yavaşça diğer hamuru koyun ve parmaklarınızla yapıştığına emin olun.

Bir pizza kesici veya bıçak yardımıyla raviolileri kare olacak şekilde kesin. Eğer tırtıklı kesiciniz yoksa çatal yardımıyla şekil verebilirsiniz. Raviolileri, yaklaşık 15 dakika kadar buzlukta sertleşmesini bekleyin.

Kaynayan suya raviolileri yavaşça koyun ve 5 dakika kadar pişirip, süsleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!



