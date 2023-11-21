MASTERCHEF RAVİOLİ TARİFİ: Çikolatalı ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İtalyan'ın meşhur lezzeti ve püf noktası

Ravioli tarifi, MasterChef'in 156. bölüm fragmanını izleyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması MastercChef bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan İtalya'nın meşhur lezzeti çikolatalı ravioli yapmalarını istedi. İşte MasterChef'in 21 Kasım 2023 Salı günü ekrana gelecek bölümünde yapılan çikolatalı ravioli tarifi...
MasterChef'te yarışmacılar, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın isteği üzerine çikolatalı ravioli yapılacak.
Çikolatalı ravioli 50 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilmektedir. Pişirme süresi ise 5 dakikadır.