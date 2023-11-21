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    4. MASTERCHEF RAVİOLİ TARİFİ: Çikolatalı ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İtalyan'ın meşhur lezzeti ve püf noktası

    MASTERCHEF RAVİOLİ TARİFİ: Çikolatalı ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İtalyan'ın meşhur lezzeti ve püf noktası

    21.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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    Ravioli tarifi ve malzemeleri MasterChef'in 156. bölüm fragmanı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te yarışmacılar, İtalya'nın meşhur lezzetini yapacaklar. Peki, çikolatalı ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef'te yapılan İtalyan usulü çikolatalı ravioli tarifi ve püf noktası...

    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 50dk
    Pişirme Süresi 5dk
    Kalori/Porsiyon -

    Ravioli tarifi, MasterChef'in 156. bölüm fragmanını izleyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. TV 8'in sevilen yemek yarışması MastercChef bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan İtalya'nın meşhur lezzeti çikolatalı ravioli yapmalarını istedi. İşte MasterChef'in 21 Kasım 2023 Salı günü ekrana gelecek bölümünde yapılan çikolatalı ravioli tarifi...

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    İTALYA'NIN AĞIZLARI SULANDIRAN LEZZETİ RAVİOLİ MASTERCHEF'TE YAPILACAK!

    MasterChef'te yarışmacılar, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın isteği üzerine çikolatalı ravioli yapılacak.

    Çikolatalı ravioli 50 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilmektedir. Pişirme süresi ise 5 dakikadır.

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    MALZEMELER

    • Hamuru İçin:
    • 1,5 su bardağı un
    • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
    • 1/4 su bardağı kakao
    • 1 tutam tuz
    • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
    • 2 adet çırpılmış yumurta
    • Dolgusu İçin:
    • 80 gram beyaz çikolata
    • 80 gram bitter çikolata
    • 250 gram mascarpone peyniri
    • 250 gram labne peyniri
    • 1 adet çırpılmış yumurta
    • 2 damla vanilya aroması
    • Hamurları Yapıştırmak İçin:
    • 1 adet çırpılmış yumurta
    • Frambuaz Sos İçin:
    • 2 su bardağı dondurulmuş frambuaz
    • 2 yemek kaşığı nişasta
    • 1 su bardağı su
    • 4 yemek kaşığı toz şeker
    • Süslemek İçin:
    • 5 adet çilek
    • 6 adet frambuaz
    • 1 tatlı kaşığı şeker draje
    • 1 yaprak taze nane

    TARİF

    • Daha önceden elenmiş olan un ile pudra şekeri, kakao, tuz, sıvı yağ ve çırpılmış yumurtayı bir kase koyun.
    • Karşıştırıp yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakın.
    • Ocakta beyaz ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.
    • Ayrı bir kapta mascarpone peyniri, labne peyniri, çırpılmış yumurta ve vanilya aromasını karıştırın.
    • Benmari usulü erittiğiniz ve soğuyan beyaz ve bitter çikolatayı labneli karışımın içerisine ilave edin ve karıştırın. Dolgu kremasını en az 2 saat buzdolabında bekletin.
    • Frambuaz sos için tüm malzemeleri bir sos tenceresine aktarın ve karıştırarak, koyulaşana kadar pişirin ve soğumaya bırakın.
    • Buzdolabında dinlenmiş hamuru unlanmış tezgaha alın.
    • Hamuru iki parçaya ayırıp, her birini tezgaha yapışmayacak şekilde, hafif unlayarak ince bir hamur olana kadar açın.
    • Buzdolabında katı kıvama gelmiş dolgu kremasını, ince açtığınız hamur parçalarından bir tanesine, aralarında 2 parmak boşluk olacak şekilde sıkma poşeti veya kaşık ile koyun.
    • Dolguyu koyduğunuz yerler haricinde kalan hamur kısımlarına fırça yardımıyla çırpılmış yumurtayı sürün.
    • Dolgu koyduğunuz hamurun üzerine yavaşça diğer hamuru koyun ve parmaklarınızla yapıştığına emin olun.
    • Bir pizza kesici veya bıçak yardımıyla raviolileri kare olacak şekilde kesin. Eğer tırtıklı kesiciniz yoksa çatal yardımıyla şekil verebilirsiniz. Raviolileri, yaklaşık 15 dakika kadar buzlukta sertleşmesini bekleyin.
    • Kaynayan suya raviolileri yavaşça koyun ve 5 dakika kadar pişirip, süsleyerek servis edin.

    AFİYET OLSUN!


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