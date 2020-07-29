MasterChef Rezzan Atan kimdir? Rezzan Atan MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı!

MasterChef’in yeni sezonunda son 16 yarışmacısını seçme turu devam ediyor. MasterChef Türkiye’de üçlü düelloların son grubunda Rezzan Atan, Karya Tekir, Kerim Efecioğlu karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika’nın meşhur yemeği Taco yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi.

Süre sonunda şefler, MasterChef Türkiye’de final turuna çıkan ismin Rezzan Atan olduğunu oybirliği ile karar verdi.

İlk turda MasterChef Türkiye’ye katılmak için yaşadıklarını anlatarak izleyenleri gözyaşları içinde bırakan yarışmacı Rezzan Atan, üçlü düello turunu da geçmeyi başardı.



Rezzan Atan, final turuna girerek MasterChef yarışmacısı olmasına bir tur kalmış oldu.

REZZAN ATAN KİMDİR?

Rezzan Atan, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin’den katılıyor. Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.



Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.



