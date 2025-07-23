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MasterChef Rukiye kimdir? Yarışmanın favorisiydi aldığı karar şaşırttı

MasterChef Türkiye 2025'te adından sıkça söz ettiren Rukiye Öztürk, sadece yemekleriyle değil, kişiliği ve geçmişiyle de merak konusu oldu. Yarışmadaki performansıyla gündeme gelen Rukiye yarışmayı terk etti.

MasterChef Rukiye kimdir? Yarışmanın favorisiydi aldığı karar şaşırttı

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, birbirinden yetenekli ve iddialı yarışmacılarıyla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri de Rukiye Öztürk. Rukiye Öztürk yarışmadan ayrılınca merak konusu oldu.

MasterChef Rukiye kimdir? Yarışmanın favorisiydi aldığı karar şaşırttı 1

MASTERCHEF’E VEDA EDEN RUKİYE KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından olan Rukiye Öztürk Kastamonulu. MasterChef Rukiye Kastamonu’nun Abana ilçesinde yaşıyor.

27 yaşında olan Rukiye Öztürk, profesyonel bir aşçı. Aynı zmanda bir kafenin işletmeliğini de yaptığı bilinen Rukiye Öztürk, mutfakta geçirdiği tüm emeği ve birikimi MasterChef’e taşımış bir isim olarak öne çıkıyor.

MasterChef Rukiye kimdir? Yarışmanın favorisiydi aldığı karar şaşırttı 2

Zorlu eleme etaplarını atlatan Rukiye Öztürk, MasterChef Türkiye’ye 22 Temmuz 2025’te yayınlanan bölümle veda etti. Herkesi şaşkına çeviren karar sonrası önlüğünü çıkarıp stüdyoyu terk eden Rukiye, ‘Bazen pes etmek lazım’ diyerek ekranlara damga vurdu.

MasterChef Rukiye kimdir? Yarışmanın favorisiydi aldığı karar şaşırttı 3

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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