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MasterChef sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri neler?

30.07.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leziz tadıyla birçok kişinin favori yemeklerinden biri olan sac tava, MasterChef programında hazırlandı. Bununla beraber sac tava tarifi arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

MasterChef sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri neler?

Tadıyla gönüllerde taht kutan sac tava tarifi merak konusu oldu. Peki MasterChef sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri neler? Sac tava kuşbaşı dana eti, soğan, biber, sarımsak gibi malzemelerden hazırlanıyor. İşte merak edilenler...

SAC TAVA MALZEMELERİ

400 gram kuşbaşı dana eti
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan(yemeklik doğranmış)
4 adet sivri biber(doğranmış)
1 çay kaşığı kekik
1,5 çay kaşığı tuz
50 gram kuyruk yağı (arzuya göre)
1 çay kaşığı karabiber
4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)
2 çay kaşığı pul biber
2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

SAC TAVA TARİFİ

Sac tavayı ocakta ısıtın. Sıvı yağ ile soğanları yumuşayana dek kavurun. Ardından sivri biberleri ilave edin ve kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurun ve sonrasında kuşbaşı etleri ve isteğe göre kuyruk yağını da ilave edip, etler suyunu salıp çekinceye dek pişirin.

Etler suyunu salıp çektiğinde sarımsak, karabiber, tuz, pul biber ve kekiği de ilave edin ve 3 dakika kadar kavurun. Ardından kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ilave edin.

Orta ateşte 5 dakika domatesleri pişirin. Ardından kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef kuşbaşı tava
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