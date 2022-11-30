MasterChef Safanur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eski yarışmacı Safanur Bol MasterChef'te!

Safanur Bol, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Safanur Bol, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışmıştı. İşte Safanur Bol hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünyaya geldi.

Safanur Bol'un kendisinden büyük 2 kardeşi olduğu bilinmektedir.

Safanur Bol, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Yarışmaya katıldığı dönemde İzmir'de yaşayan Safanur, Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyordu.

