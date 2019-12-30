MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Cemre Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasına katıldığı ilk günlerden bu yana şeflerin övgüsünü kazanan Cemre Uyanık, yarışmadaki rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsledi. MasterChef Cemre'nin hayat hikayesi de mutfak çalışmalarıyla dolu.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye’ye İstanbul’dan katıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünden 2015 yılında mezun olan Cemre daha sonra ise mesleğe atıldı.

Okuduğu üniversite adına pek çok yarışmaya katılan Cemre Uyanık, uluslararası yemek fuarlarında da yemek yaptı. Daha sonra ABD'ye giden Cemre bir Fransız restoranda stajına devam etti.

2018 yılında ise New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak 11 ay boyunca çalıştı. Cemre küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına büyük ilgi duydu.



MasterChef Türkiye’nin beşinci bölümündeki elemede yarışan Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı. Cemre'nin MasterChef macerası ise aylar sonra şampiyonlukla noktalandı.