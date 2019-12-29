MasterChef şampiyonu kim oldu? Cemre mi Alican mı? İşte MasterChef 2019 birincisi

MasterChef 2019 yarışmasının büyük finali Pazar akşamı ekrana geldi. Finale kalan iki başarılı yarışmacı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, üç ayrı oyunda mücadele etti ve şampiyonluk için iddialı menüler hazırladı. İşte Cemre ve Alican'ın final yemekleri ve aldıkları puanlar.

FİNALDE CEMRE VE ALİCAN KAÇ PUAN ALDI?

MasterChef finalinde Cemre ve Alican ilk turda dünya mutfağından bir menü yaparak yarıştı. Başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler hazırlayan Cemre ve Alican yemeklerini şeflerin tadımına sundu.

İkinci turda ise bu defa Türk mutfağından bir menü hazırladılar. Şefler her iki turda da yemekleri tadarak puanlarını verdi. Ancak puanlar, canlı yayındaki 3. turda açıklandı. İlk iki tur sonunda Cemre 43, Alican ise 42 puana ulaştı. Böylece Cemre final oyununa 1 puanlık avantajla girdi.

CANLI YAYINDA İMZA YEMEKLERİYLE YARIŞTILAR

Finalin son turunda ise canlı yayında Alican ve Cemre, imza yemeklerini yaparak yarıştı. Cemre, Anadolu adını verdiği kuzu kafesten bir yemek yaptı.

Alican ise deniz ve et ürünlerinden oluşan bir yemekle jüri karşısına çıktı.

Cemre ve Alican'ın son yemeklerini tadan jüri üyeleri, MasterChef 2019 şampiyonunu belirleyecek olan oylamayı yaptı.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef 2019 birincisi olan isim şeflerin tadımları ve puanlarından sonra TV8 canlı yayında açıklandı. Son yemekler sonunda şeflerden toplam 68 puan alan Cemre Uyanık, MasterChef 2019'un şampiyonu oldu. Diğer finalist olan Alican Sabunsoy ise 64 puan aldı.

