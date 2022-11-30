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MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski MasterChef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'ın hayatı ve biyografisi!

30.11.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in eski yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç, programın 142. bölümüne konuk olan yarışmacılar arasında yer alıyor. Eski yarışmacılar; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef 2022'nin yarışmacılarıyla en güzel yemekleri yapmaya çalıştılar. Peki, MasterChef Sefa Okyay Kılıç, kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sefa Okyay Kılıç'ın hayatı ve biyografisi...

MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski MasterChef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'ın hayatı ve biyografisi!

Sefa Okyay Kılıç, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Sefa Okyay Kılıç, MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışmıştı. İşte Sefa Okyay Kılıç, hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültes'ni bitirmiştir.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Okyay Kılıç, MasTerchef'in 2020 sezonunda yarışmıştır ve yarışma için 1 hafta önce ülkesine dönmüştür.

Sefa, MasterChef 2020'ye katışmasına ilişkin o dönem yaptığı açıklamada "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."ifadelerini kullanmıştı.

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