MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ: Dağılmayan nefis şekerpare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları

Şekerpare tarifi merak ediliyor. Hazırlaması çok kısa süren bu vazgeçilmez şekerpare tatlısını denemek isteyenler için pastane lezzetinde ve tam ölçülü şekerpare tarifini derledik. İşte yedikçe yediren şekerpare yapımı ve malzeme listesi...

ŞEKERPARE TARİFİ

MALZEMELER HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

4 su bardağı un

2 adet yumurta

2 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

3 su bardağı şeker

3 buçuk su bardağı su

3 damla limonun suyu

TARİF Öncelikli olarak hamuru için verilen malzemelerle kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu hamurun kulak memesi dediğimiz kıvamda olması gerekli.

Hamurdan bezeler koparıp şeklini veriyoruz. Yağlanmış tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Şerbeti de verilen ölçüler de hazırlayıp hafif soğumuş şekerparelerin üzerine döküyoruz. Şerbetin sıcak olmaması şekerparenin hamurlaşmaması için önemli. Şerbete aman dikkat diyelim.

AFİYET OLSUN!

