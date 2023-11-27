MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ: Dağılmayan nefis şekerpare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları

Şekerpare tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Misafir sofralarına çok yakışan şekerpare tatlısının yapımı oldukça pratik. Pastane usulü tam kıvamında şekerpare tarifi araştırılıyor. Peki, şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları...
Şekerpare tarifi merak ediliyor. Hazırlaması çok kısa süren bu vazgeçilmez şekerpare tatlısını denemek isteyenler için pastane lezzetinde ve tam ölçülü şekerpare tarifini derledik. İşte yedikçe yediren şekerpare yapımı ve malzeme listesi...
ŞEKERPARE TARİFİ
MALZEMELER
HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
4 su bardağı un
2 adet yumurta
2 çay bardağı toz şeker
2 çay bardağı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
3 su bardağı şeker
3 buçuk su bardağı su
3 damla limonun suyu
TARİF
Öncelikli olarak hamuru için verilen malzemelerle kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu hamurun kulak memesi dediğimiz kıvamda olması gerekli.
Hamurdan bezeler koparıp şeklini veriyoruz. Yağlanmış tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişiriyoruz.
Şerbeti de verilen ölçüler de hazırlayıp hafif soğumuş şekerparelerin üzerine döküyoruz. Şerbetin sıcak olmaması şekerparenin hamurlaşmaması için önemli. Şerbete aman dikkat diyelim.
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