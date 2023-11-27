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    4. MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ: Dağılmayan nefis şekerpare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları

    MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ: Dağılmayan nefis şekerpare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları

    27.11.2023 23:00 | Son Güncelleme:
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    Şekerpare tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Misafir sofralarına çok yakışan şekerpare tatlısının yapımı oldukça pratik. Pastane usulü tam kıvamında şekerpare tarifi araştırılıyor. Peki, şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları...

    MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ: Dağılmayan nefis şekerpare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 15
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon -

    Şekerpare tarifi merak ediliyor. Hazırlaması çok kısa süren bu vazgeçilmez şekerpare tatlısını denemek isteyenler için pastane lezzetinde ve tam ölçülü şekerpare tarifini derledik. İşte yedikçe yediren şekerpare yapımı ve malzeme listesi...

    ŞEKERPARE TARİFİ

    MALZEMELER

    • HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
    • 4 su bardağı un
    • 2 adet yumurta
    • 2 çay bardağı toz şeker
    • 2 çay bardağı zeytinyağı
    • 1 paket kabartma tozu
    • ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
    • 3 su bardağı şeker
    • 3 buçuk su bardağı su
    • 3 damla limonun suyu

    TARİF

    • Öncelikli olarak hamuru için verilen malzemelerle kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu hamurun kulak memesi dediğimiz kıvamda olması gerekli.
    • Hamurdan bezeler koparıp şeklini veriyoruz. Yağlanmış tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişiriyoruz.
    • Şerbeti de verilen ölçüler de hazırlayıp hafif soğumuş şekerparelerin üzerine döküyoruz. Şerbetin sıcak olmaması şekerparenin hamurlaşmaması için önemli. Şerbete aman dikkat diyelim.

    AFİYET OLSUN!

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    şekerpare pare tarifi püf noktaları
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