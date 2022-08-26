MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla dikkat çekti...

Serpilay Salkım MasterChef'in 18. yarışmacısı olarak ana kadroda yer aldı. Tavırları ve performansı ile dikkat çeken Serpilay Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla fenomenleri aratmadı.
Serpilay Salkım MasterChef 2022'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Serpilay Salkım İzmir'de doğup büyüdü.
25 yaşındaki yarışmacının kendine ait işletmesi bulunuyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
İşte sosyal medya pozlarından bazıları...
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