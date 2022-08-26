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MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla dikkat çekti...

26.08.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serpilay Salkım, MasterChef 2022'nin ana kadroda yer alan yarışmacılarından biri oldu. Bu program ile adından söz ettiren Serpilay Salkım, sosyal medya pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla dikkat çekti...

Serpilay Salkım MasterChef'in 18. yarışmacısı olarak ana kadroda yer aldı. Tavırları ve performansı ile dikkat çeken Serpilay Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla fenomenleri aratmadı.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Serpilay Salkım MasterChef 2022'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

Serpilay Salkım İzmir'de doğup büyüdü.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

25 yaşındaki yarışmacının kendine ait işletmesi bulunuyor.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Pozlarıyla fenomenleri aratmıyor...

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TV8 Masterchef sosyal medya yaşında
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