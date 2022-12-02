MasterChef sığır dili rostosu tarifi! Lezzet patlaması yaşatan sığır dili rostosu nasıl yapılır?

Sığır dilinden yemek olur mu demeyin! Sakatat seven kişilerin favori lezzetlerinden olan sığır dili evde uygun adımlarla yapıldığında enfes bir tada sahip oluyor. Bu eşsiz lezzeti mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1 sığır dili (1000 gram)

8 bardak su

1 demet kereviz yaprağı

1/2 çorba kaşığı tuz

40 gr. margarin (2 çorba kaşığı)

250 gr. soğan (2 büyük)

40 gr sadeyağ (2 çorba kaşığı)

80 gr. havuç (1 orta)

150 gr. domates (2 orta)

2 tane defne yaprağı

2 diş sarımsak

3-4 bardak dil suyu

TARİF Bir tencereye ölçülere göre su, kereviz yaprağı, tuz ile yıkanmış bir tane sığır dili konularak kaynatılır

Sonra tencereden çıkarılır ve ılınmaya bırakılır.

Ilınınca dilin üstündeki pürtüklü kısmı bıçakla kesilerek, soyulur.

Başka bir tencere alınır, buna sadeyağ ile margarin konulur. Kızdırıldıktan sonra içine dil konulur ve altı, üstü çevrilerek 20 dakika kızartılır.

Daha sonra tencereye dörde bölünmüş havuç, sekize bölünmüş soğanlar, sarımsak ve defne yaprağı ilâve edilerek sebzeler ölünceye kadar karıştırılarak 10 dakika kavrulur.

Sonra bu tencereye kabuğu ve çekirdekleri çıkarılmış, küçük küçük doğranmış domatesler (yoksa salçası) katılır 5 dakika pişirilir.

Domatesler iyice eriyince, dil suyu ilâve edilir. Tencerenin kapağı kapatılır. Dilin bir tarafı bir saat. öbür tarafı da bir saat olmak üzere 2 saat daha pişirilir. Dil pişince bir tabağa alınır.

Tencerede kalan su, sebzelerle birlikte delikleri ince bir süzgeçten geçirilir ve salça haline getirilir.

Sonra dil ince dilimler halinde kesilir, tabağa dizilir ve üzerine de bu salça döküldükten sonra servis yapılır.

AFİYET OLSUN!

