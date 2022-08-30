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Masterchef simit kebabı nasıl yapılır? Evde en kolay simit kebabı tarifi malzemeleri ve yapılışı

30.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simit kebabı nasıl yapılır sorusu bugün masterchef seyircileri tarafından sıklıkla sorgulanacak. Masterchef Türkiye'de ikinci kaptanlık oyunu ile takımlar belli oldu. Şefler bugün dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan 7 bölgenin farklı lezzetlerini istedi. Bunlardan biri de simit kebabı tarifi. Simit kebabı tarifini denemek isteyen kişiler simit kebabının en lezzetli ve kolay tarifini internette sorguluyor. Peki, Masterchef simit kebabı nasıl yapılır? Evde en kolay simit kebabı tarifi...

Masterchef simit kebabı nasıl yapılır? Evde en kolay simit kebabı tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde 7 bölgeye ait tarifler yapılacak. Biribirinden farklı tarifler arasında simit kebabı da bulunuyor. Yarışmacılar en güzel ve lezzetli simit kebabı tarifini çıkarmak için mücadele edecekler. Simit kebabının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Denemek isteyenler için simit kebabının evde yapılabilecek tarifinin malzemelerini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.

simit kebabıı

SİMİT KEBABI NASIL YAPILIR?

Simit kebabı Gaziantep'in sevilen lezzetleri arasında bulunuyor. Bu lezzetli tarif simit kebabını evde yapmak oldukça kolay ve pratik. Aslında kömür ateşinde pişen simit kebabı fırında da pişirilebiliyor. Fırında pişen simit kebabının kurumaması için alt üst ızgarada pişirmelisiniz.

İşte simit kebabı tarifi;

SİMİT KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMLER

  • 500 gr dana - kuzu karışık yağlı kıyma
  • 1 çay bardağı simit(ince bulgur)
  • 1 büyük kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

SİMİT KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alıp ılık su ile ıslatalım. Bulgur şişerken kuru soğan ve sarımsak rendeleyelim.

15 dakika sonra bulguru yoğurma kabına alıp içerisine kuru soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ekleyip güzelce yoğuralım.

İçerisine kıymayı da ekleyip güzelce yoğuralım. Tamamen yoğrulunca bir mangal şişini alıp ıslak elimizle parça parça etten alıp şişe uzunca tutturalım.

Daha sonra şişten eti sıyırıp fırın tepsisine dizelim. 200 derece fırında kebaplar kızarana kadar pişirelim.

Servis ederkenyanına dilediğiniz şekilde soğan, köz biber ve domates ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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