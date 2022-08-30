Masterchef simit kebabı nasıl yapılır? Evde en kolay simit kebabı tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde 7 bölgeye ait tarifler yapılacak. Biribirinden farklı tarifler arasında simit kebabı da bulunuyor. Yarışmacılar en güzel ve lezzetli simit kebabı tarifini çıkarmak için mücadele edecekler. Simit kebabının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Denemek isteyenler için simit kebabının evde yapılabilecek tarifinin malzemelerini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.

SİMİT KEBABI NASIL YAPILIR?

Simit kebabı Gaziantep'in sevilen lezzetleri arasında bulunuyor. Bu lezzetli tarif simit kebabını evde yapmak oldukça kolay ve pratik. Aslında kömür ateşinde pişen simit kebabı fırında da pişirilebiliyor. Fırında pişen simit kebabının kurumaması için alt üst ızgarada pişirmelisiniz.

İşte simit kebabı tarifi;

SİMİT KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMLER

500 gr dana - kuzu karışık yağlı kıyma

1 çay bardağı simit(ince bulgur)

1 büyük kuru soğan

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

SİMİT KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alıp ılık su ile ıslatalım. Bulgur şişerken kuru soğan ve sarımsak rendeleyelim.

15 dakika sonra bulguru yoğurma kabına alıp içerisine kuru soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ekleyip güzelce yoğuralım.

İçerisine kıymayı da ekleyip güzelce yoğuralım. Tamamen yoğrulunca bir mangal şişini alıp ıslak elimizle parça parça etten alıp şişe uzunca tutturalım.

Daha sonra şişten eti sıyırıp fırın tepsisine dizelim. 200 derece fırında kebaplar kızarana kadar pişirelim.

Servis ederkenyanına dilediğiniz şekilde soğan, köz biber ve domates ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



