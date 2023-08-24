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Masterchef son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star'da eleme adayı kimler oldu? Azerbaycan yemekleri yapıldı!

24.08.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Azerbaycan Bakü'de yapılan çekimlerde yarışmacılar Azerbaycan yemekleri yaptılar. Haftayı 2-0 geride götüren mavi takım galibiyet hedefliyordu. Peki, Masterchef son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star'da son takım dokunulmazlığı kimin oldu? Azerbaycan yemekleri yapıldı!

MasterChef All Star'da haftanın son takım dokunulmazlığı için yarışıldı. Tahsin ve Sergen'in kaptanlık yaptığı takımlar, galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bilindiği üzere artık haftada 4 yarış yapılıyor. 3 yarış takım dokunulmazlığı için, bir yarış da son eleme adayını belirlemek için gerçekleştiriliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ve yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın bu akşamki bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynadı. Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışmada Azarbaycan yemeklerinden örnekler sunuldu.

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Kıyasıya geçen yarışmada takımlardan dovga çorbası, şah pilavı, Qarabağ ketesi, kutab(qutab), levengi ve zaferan şerbeti yapmaları istendi.

Gecenin en başarılı tabaklarını yapan takım, misafirlerin verdiği oylarla mavi takım seçildi. Mavi takıma Tahsin kaptanlık ediyor.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Gamze, Tolga, Dilara ve Ayaz

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MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Kırmızı ve Mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlığı için karşı karşıya geldiler. Mavi takımın kazandığı gecede kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

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Sıfır atık konseptiyle yemek yapmaları istenen yarışmacılar arasından tabağı en başarılı olan gecenin kazananı olacak ve bireysel dokunulmazlığı elde edecek.


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