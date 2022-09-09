Masterchef Steak tartar tarifi! Steak tartar nasıl yapılır?

Masterchef'te her bölüm ilginç yemekler yapılıyor. 9 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan bölümde ise Steak tartar yapılacak. Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden olan Steak tartar kıyma kullanılarak yapılıyor. Oldukça sevilen bu tarifin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

STEAK TARTAR TARİFİ

Malzemeler

200 gram satır dana kıyma

1 yumurta

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 arpacık soğan

1 tutam maydanoz

Yapılışı

Etinizi tahta üzerinde çok keskin bir bıçak yardımı ile kıyma kıvamında kesin.

Çok ufak doğradığınız kuru soğanı, maydanozu, turşuyu, kapariyi, worcestershire sosu, dijon hardalını, zeytinyağını, tabasco acı sosu, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Servis sırasında arzu edilirse etden eşit miktarlarda tabaklara alınıp ortasına havuz açılıp yumurta sarısını ilave edebilirsiniz.

Yanında kızarmış ekmek ve patates kızartması ile servis edilmesi önerilir.

Steak tartare çiğ yenen bir et olduğundan, güvenilir bir kasaptan alınması ve hazırlandıktan sonra bekletilmeden yenmesi çok önemlidir.

AFİYET OLSUN!

