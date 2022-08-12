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Masterchef su böreği nasıl yapılır, hamuru nasıl yapılır? Püf noktalarıyla orijinal su böreği tarifi ve malzemeleri

12.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? merak konusu oldu. Ekranların sevilen yemek yarışmacı programında yarışmacılardan tek tek elde açılmış, incecik yufkaları ve bol peynirli iç harcıyla çayımızın hemen yanına konan su böreği yapılması istendi. Su böreğinin tarifini ve püf noktalarını merak edenler su böreğinin en güzel ve en lezzetli tarifini internet üzerinden sorguluyorlar. İşte su böreği tarifi ve malzeme listesi...

Masterchef su böreği nasıl yapılır, hamuru nasıl yapılır? Püf noktalarıyla orijinal su böreği tarifi ve malzemeleri

Su böreği tarifi ve püf noktaları bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Masterchef ana kadro düelloları hızla devam ederken, programın 12 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde şefler yarışmacılardan su böreği yapmalarını istedi. Evde hemen hemen her zaman bulunabilen malzemelerle yapılan su böreğinin yapımını merak edenler ve denemek isteyenler su böreğinin pratik tarifini ve malzemelerini sorguluyor. İşte en güzel su böreği tarifi ve malzeme listesi...

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SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Su böreği tarifi malzemeler;

Hamuru için:

  • 5 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • 7-8 su bardağı un
  • 1 tutam kaşığı tuz

İçi için:

  • 500 gr. beyaz peynir
  • 1 küçük kase tereyağı ve sıvıyağ karışımı

Yufkalar için:

  • 4 litre sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 4 litre soğuk su

Su böreği tarifi yapılışı;

Tüm hamur mazlemelerini yoğurma kabına alın. 1 su bardağı ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Kıvama gelen hamuru avuç büyüklüğünde 8 bezeye ayırın.

Daire şeklindeki fırın tepsisini sıvıyağ tereyağı karışımı ile yağlayın ve ilk bezeyi tepsi büyüklüğünde açın.

Geniş bir tencerede 4 litre suyu kaynatın, kaynayan suyun içine sıvıyağ ve tuzu ekleyin.

Tepsi büyüklüğünde açtığınız yufkayı kaynayan suda 1-2 dakika kadar haşlayın.

Spatula yardımıyla haşlanan yufkayı alın ve hemen diğer tencere içinde beklettiğiniz soğuk suya atın.

Yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin.Üzerine tereyağı karışımından yayın ve ufaladığınız beyaz peynirden serpin.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapın. Son yufkayı yerleştirdikten sonra yufkaların üzerine hafifçe bastırarak düzeltin ve üzerine kalan tereyağlı karışımdan sürün.

Tepsiyi ocağın büyük gözüne koyun, orta ateşte çevirerek önce ilk yüzünü sonra diğer yüzünü kızartın.

Dilim dilim kestikten sonra 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yarım saat pişirin.

AFİYET OLSUN!

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KOLAY SU BÖREĞİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamurun cıvık olmamasına dikkat etmelisiniz. Duruma göre un ilave edebilirsiniz.

Hamurları haşlarken tek tek haşlamalısınız.

Bezeleri dinlendirirken kurumaması için üzerine nemli bez örtmeye dikkat etmelisiniz.

Ev-Yapimi-Su-Boregi-Tarifi-Puf-Noktalari

SU BÖREĞİ KAÇ KALORİ?

Orta kalınlıkta 1 dilim su böreği yaklaşık olarak 275 kaloriye denk gelmektedir.

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