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MasterChef Tahsin bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş!

28.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan Tahsin Küçük'ün, yıllar önce yine TV8 ekranlarında yayınlanan 'Ver Fırına' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Tahsin Küçük'ün yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

MasterChef Tahsin bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş!

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Tahsin Küçük'ün yolu, meğer yıllar önce TV8 ile yine kesişmiş. Tahsin Küçük, 6 yıl önce TV8 ekranlarında yayınlanan 'Ver Fırına' programındaki görüntüsüyle şaşırttı. İşte Tahsin Küçük'ün çok konuşulan görüntüsü:

MasterChef Tahsin bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş!

MasterChef Tahsin bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş!

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle, Twitter kullanıcıları ''TV8 bizi uyutuyor'' ve ''Bunlar hep ayarlı cast'' gibi yorumlarda bulundu.

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, MasterChef Türkiye'ye Kocaeli'den katıldı. 13 yaşından beri mutfakta olduğunu belirten yarışmacı, yemek yapmanın yanı sıra dansla da ilgileniyor. 23 yaşındaki Küçük, Okan Üniversitesi'nde Gastronomi okudu. Küçük, MasterChef'in ilk turunda, konfi tekniğiyle pişirilmiş somon hazırlayarak üç şeften de evet yanıtını aldı ve MasterChef macerası başlamış oldu.

MasterChef Tahsin bakın kim çıktı! Meğer yıllardır TV8'deymiş!


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TV8 Acun Ilıcalı Masterchef
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