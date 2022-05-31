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MasterChef Tanya Kilitkayalı'nın son halini görenlerin nutku tutuldu! Değişimi olay oldu...

31.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 yarışmasıyla tanınan ve yarışmada gösterdiği performansla akıllara kazınan Tanya Kilitkayalı'nın son hali yeniden gündeme geldi. Yarışmada şivesi ve sempatik tavrıyla herkesin sevdiği isimler arasında yer alan Tanya Kilitkayalı şimdilerde bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlıyor.

MasterChef Tanya Kilitkayalı'nın son halini görenlerin nutku tutuldu! Değişimi olay oldu...

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Tanya Kilitkayalı'nın değişimi sosyal medyada yankı uyandırdı. Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı şivesiyle herkesi güldüren isimler arasında yer alıyor. İmaj değişikliğine giden ve saçlarını değiştiren Tanya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Kıbrıslı şivesiyle herkes tarafından tanınan ve MasterChef'te sevilen isimler arasında yer alan Tanya Kilitkayalı resmen bambaşka biri oldu. Değişimiyle gündeme gelen Tanya Kilitkayalı'nın son halini görenler şaşkına döndü.

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Instagram hesabında 138 bin takipçisi bulunan Tanya Kilitkayalı paylaşımlarıyla adeta fenomen bir isim haline geldi.

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Saçlarının rengini değiştiren ve imaj değişikliği yaratan Tanya, şimdilerde bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlıyor.

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İşte Tanya Kilitkayalı'nın son hali;

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Masterchef
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