Masterchef Tarte tatin nasıl yapılır? Tarte tatin malzemeleri nelerdir, en pratik tarifi nedir?

Masterchef tarte tatin tarifi merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Masterchef ana kadro düelloları hızla devam ederken, programın 11 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde şefler yarışmacılardan tarte tatin tatlısı yapmalarını istedi. Tarte tatin tatlısını merak edenler ve denemek isteyenler tarte tatinin pratik tarifini ve malzemelerini merak ediyorlar. İşte en güzel tarte tatin tarifi ve malzeme listesi...

TARTE TATİN (ELMALI TART) MALZEME LİSTESİ

Hamur için;

3 çay bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

125 gr yumuşak tereyağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Karemel için;

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağ

Üzeri için;

1 paket küçük krema

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

7-8 tane orta boy elma

Tarçın

TARTE TATİN NASIL YAPILIR?

Hamur malzemelerini yoğurduktan sonra buzdolabına kaldırarak yarım saat dinledirelim.

Hamur bir yandan dinlenirken diğer yandan karamel yapımına geçelim. Karamel için, bir tavada tereyağını eritip şeker ilave edelim. Rengi değişip kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.

Hazırlanan karameli bir borcama dökerek üzerine elma dilimlerini sıralı bir şekilde yerleştirin ve tarçın serpin.

Dolaptan çıkardığınız hamuru borcamın büyüklüğüne göre açıp elmaların üzerine serin.

Hamurun kabarmasını önlemek için çatalla delikler açalım.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 40 dakika kontrollü olarak pişirelim.

Fırından çıkınca karemelin donmasına izin vermeden kenarlarından yavaş yavaş oynatarak borcamı ters çevirelim.

Krema ile pudra şekerini çırpıp üzerine gezdirdikten sonra ılık olarak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



