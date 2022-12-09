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MasterChef tavuk ciğer mousse nasıl yapılır? İşte tavuk ciğer mousse tarifi ve malzemeleri!

09.12.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma MasterChef Türkiye'deki yaratıcılık oyununda tavuk ciğer mousse hazırlandı. Ciğer mousse u merak eden izleyiciler, tavuk ciğer mousse tarifini araştırmaya başladı. Son dönemde oldukça popülerleşen bir yemek olan ciğer mousse tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki MasterChef tavuk ciğer mousse nasıl yapılır? İşte tavuk ciğer mousse tarifi ve malzemeleri!

MasterChef tavuk ciğer mousse nasıl yapılır? İşte tavuk ciğer mousse tarifi ve malzemeleri!
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 19dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon 100kal

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya şeflerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu akşam haftanın son oyununda yaratıcıklar sergilenerek tavukciğer mousse yapıldı.Peki tavuk ciğer mousse nasıl yapılır? İşte tarifi

MALZEMELER

  • 200 gram tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet kekik
  • 200 gram tavuk ciğeri
  • 30 mililitre portakal suyu
  • 100 mililitre krema
  • 1 adet yumurta
  • 4 yaprak jelatin
  • 250 mililitre kırmızı frenk üzümü
  • 10 adet beyaz top biber
  • Tuz
  • Karabiber

TARİF

  • Tereyağı tencerede eritin.
  • Soğanı küp şeklinde doğrayın.
  • Ardından erimiş yağdan 100 gram alın ve soğanları şeffaf olana kadar kavurun.
  • Ciğerleri ve ince kıyılmış kekikleri de ekleyip orta ateşte 5 dakika kavurun.
  • Portakal suyunu ilave edin.
  • Yeteri kadar tuz ve biberle tatlandırın.
  • Sırasıyla ılık tereyağını, kremayı, yumurtayı karışıma ekleyerek blender ile püre haline getirin.
  • 750 mililitre hacmindeki terin kalıba püreyi yayın ve kapağını kapatıp sıcak su dolu bir tepsiye oturtun.
  • 150 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika kadar pişirin.
  • Fırından ve sudan çıkartıp soğumaya bırakın.
  • Jelatinleri soğuk suda yumuşatın.
  • Sonrasında üzüm suyunu ısıtıp, suları sıkılmış jelatinleri içinde eritin.
  • Karışımı ciğerin üzerine dökün, top biberleri de üstüne serpiştirdikten sonra 1 gece buzdolabında bekletin.
  • Ciğeri hiç kesmediğiniz takdirde 1 hafta buzdolabında bekletebilirsiniz.
  • Kesildikten sonra 3 günde tüketilmesi gerekir.
  • Ekmekle ya da küçük parçalar halinde yaprak salatanın içinde servis edin. Afiyet olsun...


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Masterchef ciğer mousse tarifi tarifi

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