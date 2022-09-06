Masterchef tavuk şinitzel tarifi! Tavuk şinitzel nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Tavuk farklı tariflerde kullanılarak oldukça çeşitlendirilebiliyor. Özellikle tavuk şinitzel her yaştan insanın en sevdiği tavuklu tarifler arasında bulunuyor. Yapımı oldukça kolay olan bu tavuk şinitzeli patates püresi ile servis edebilirsiniz.
TAVUK ŞİNİTZEL TARİFİ
Malzemeler
4 adet fileto tavuk göğsü
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Kaplaması için:
5 yemek kaşığı un
2 adet büyük boy yumurta
1 tatlı kaşığı hardal (opsiyonel)
1,5 su bardağı galeta unu
Kızartmak için:
1,5 su bardağı ayçiçek yağı
Yapılışı
- Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin.
- Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin.
- Filetoların her iki yanını tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.
- Yumurtaları hardalla birlikte geniş bir kasede çırpın.
- Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin.
- Sonrasında her iki tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.
- Son olarak her yerini galeta unuyla kaplayın.
- Bir kızartma tavasına ayçiçek yağını ekleyin ve kızdırın. Sonrasında filetoları ekleyerek her iki yanını da yaklaşık 4-5 dakika kadar kızartın.
- Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz tavuk şinitzelleri dilediğiniz gibi servis edin.
AFİYET OLSUN!
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