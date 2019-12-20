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MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in son bölümünde Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri yarıştı. MasterChef yarışmacılarının karşısına çıkan Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve sunucu Saadet Özsırkıntı, yaptıkları yemeklerle yarıştı. Yarışmada TV8'in patronu Ilıcalı eline süpürgeyi alıp stüdyoyu temizledi. Hayatında ilk defa mutfağa giren Ilıcalı, krep tatlısı yaparak herkesi şaşırttı. Acun ise yarışmacılara Survivor sürprizini açıkladı.

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma ekrana gelen 72. bölümünde O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları kozlarını paylaştı. Kahkaha dolu anların yaşandığı programda Ilıcalı ve O Ses Türkiye ekibi mavi takımda yer aldı.

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Şefler ise yarışmada denge olması için kırmızı takım yarışmacıları Güzide, Cemre, Alican, Ekin ve Batuhan'ın tek elleriyle yemek yapmalarını istediler.

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MasterChef'te hayatında ilk defa yemek yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı mutfakta zor anlar yaşadı.

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Tatlıya koyacağı çikolatayı yerken şeflere yakalanan Acun Ilıcalı'ya anında uyarı geldi.

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Seda Sayan patatesli mantarlı çökertme yaparken, Beyaz, Murat Boz ve Saadet Özsırkıntı ise çorba ve salata yaptı. Ilıcalı ise kendi bulduğu bir tatlıyı yaparak herkesi şaşırttı.

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ACUN PASPASLA YERLERİ SİLDİ!

MasterChef'te yere dökülen malzemeleri gören şefler mavi takım kaptanı Beyaz'ı uyardı.

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Beyaz'ın görevlendirdiği Acun Ilıcalı paspasla yerleri süpürdü.

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ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımlar 45 dakikalık süre içinde yemeklerini tamamladılar. Ünlü şefler ise yemekleri tadarak puan verdiler. Kırmızı ve mavi takımlar arasında 2-2 eşitlik sağlandı. Tatlı ise kazanan takımı belirledi. Mavi takımda Acun Ilıcalı'nın yaptığı krepli tatlı beğeni kazansa da, şeflerin tercihi kırmızı takımın tatlısı oldu. Somer Şef kararını "Televizyon kariyerimi tehlikeye atsam da kazanan kırmızı takım" diyerek açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN YARIŞMACILARA SURVİVOR JESTİ

Yarışma sonunda konuşan Acun Ilıcalı, kırmızı takım yarışmacılarını tebrik etti. Ilıcalı, MasterChef'te son 5'e kalan Güzide, Cemre, Alican, Ekin ve Batuhan'ı Dominik'te yapılacak olan Survivor 2020 yarışmasına konuk olarak götüreceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
masterchef ACUN ILICALI o ses türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
guzide yi masterchef te sanirim sampiyon yapacak muhtesem fener baligi yapti hicte bilmiyormus ilginc
Hadise neredeymiş
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