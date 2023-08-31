MasterChef'te ağızları açık bırakan polemik! Tahsin ile Kıvanç birbirine girdi: "Köfteci diyorsun ama onu yenemiyorsun"

MasterChef All Star'da ipler gerildi. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. Yarışı kazanan Barbaros potadan kurtulmayı başardı. Barbaros eleme potasına Kıvanç'ı gönderdi. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı ise Eda oldu. Tahsin ile Kıvanç arasında yaşanan polemik ise izleyenleri şaşırttı.
Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda'nın eleme adayı olduğu gecede gerginlik yaşandı. Oy kullanmak için yarışmacı arkadaşlarına açıklamalarda bulunan Tahsin'in sözleri, Kıvanç'ı sinirlendirdi.
Tahsin'in "Öncelikle herkesten özür diliyorum. Bu hafta yaptığım tabaklar hiçbir şekilde puan kazandırmıyor. Hakkınızı helal edin. Sana oy atmayı çok istiyordum. Barbaros'a bu sebeple bir tık kırgınım. 'Köfteci, köfteci' denilen bu yarışmada köfte olmayınca bugün potaya girmen bana çok ironik geldi ama olsun" sözleri sonrası olanlar oldu.
Kıvanç'ın "Tahsin sürekli laf sokuyorsun" diyerek sert çıkması sonrası "Hoşuma gidiyor, eğleniyorum" diyen Tahsin durumu ti'ye almaya devam etti.
Kıvanç ise şu ifadeleri kullandı:
"Başkalarının başarısı altında gönderdi beni. Kendin yaparsan o zaman lafını sok. Hiçbir şey ortada yokken 'köfteci, köfteci' falan diyorsun. Burada Barbaros yerine sen olsaydın, dokunulmazlığı alıp gönderseydin o zaman konuşurduk. Oyunu verirsin gidersin"
"Yine konuşurum" diyen Tahsin "Seninle sabaha kadar da tartışabilirim. Ben bir şey söylerken bunun karşılığını bekleyerek söylüyorum zaten istediğin gibi cevap verebilirsin" dedi.
Polemik istemediğini belirten Kıvanç eğilerek "Böyle olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı ve Tahsin'i ti'ye aldı.
Öte yandan MasterChef'te gecenin eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda oldu.