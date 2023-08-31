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MasterChef'te ağızları açık bırakan polemik! Tahsin ile Kıvanç birbirine girdi: "Köfteci diyorsun ama onu yenemiyorsun"

31.08.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belli oldu. Fakat potaya giren isim Tahsin ile Kıvanç arasında yaşanan polemiğin gölgesinde kaldı. Genç yarışmacı, "Köfteci diyorsun ama onu yenemiyorsun" deyince ortam bir anda gerildi. Kıvanç "Sürekli laf sokuyorsun" diyerek yarışmacı arkadaşını ikaz etti.

MasterChef All Star'da ipler gerildi. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. Yarışı kazanan Barbaros potadan kurtulmayı başardı. Barbaros eleme potasına Kıvanç'ı gönderdi. Oylamada en fazla ismi çıkan yarışmacı ise Eda oldu. Tahsin ile Kıvanç arasında yaşanan polemik ise izleyenleri şaşırttı.

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TAHSİN'İN SÖZLERİ, KIVANÇ'I SİNİRLENDİRDİ

Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda'nın eleme adayı olduğu gecede gerginlik yaşandı. Oy kullanmak için yarışmacı arkadaşlarına açıklamalarda bulunan Tahsin'in sözleri, Kıvanç'ı sinirlendirdi.

"POTAYA GİRMEN BANA ÇOK İRONİK GELDİ"

Tahsin'in "Öncelikle herkesten özür diliyorum. Bu hafta yaptığım tabaklar hiçbir şekilde puan kazandırmıyor. Hakkınızı helal edin. Sana oy atmayı çok istiyordum. Barbaros'a bu sebeple bir tık kırgınım. 'Köfteci, köfteci' denilen bu yarışmada köfte olmayınca bugün potaya girmen bana çok ironik geldi ama olsun" sözleri sonrası olanlar oldu.

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"SÜREKLİ LAF SOKUYORSUN" DEYİP İKAZ ETTİ!

Kıvanç'ın "Tahsin sürekli laf sokuyorsun" diyerek sert çıkması sonrası "Hoşuma gidiyor, eğleniyorum" diyen Tahsin durumu ti'ye almaya devam etti.

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Kıvanç ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkalarının başarısı altında gönderdi beni. Kendin yaparsan o zaman lafını sok. Hiçbir şey ortada yokken 'köfteci, köfteci' falan diyorsun. Burada Barbaros yerine sen olsaydın, dokunulmazlığı alıp gönderseydin o zaman konuşurduk. Oyunu verirsin gidersin"

"SENİNLE SABAHA KADAR TARTIŞABİLİRİM"

"Yine konuşurum" diyen Tahsin "Seninle sabaha kadar da tartışabilirim. Ben bir şey söylerken bunun karşılığını bekleyerek söylüyorum zaten istediğin gibi cevap verebilirsin" dedi.

KIVANÇ, TAHSİNİ ÖYLE BİR Tİ'YE ALDI Kİ...

Polemik istemediğini belirten Kıvanç eğilerek "Böyle olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı ve Tahsin'i ti'ye aldı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

Öte yandan MasterChef'te gecenin eleme adayları Tahsin, Gamze, Kıvanç ve Eda oldu.

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