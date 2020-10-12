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MasterChef'te aldatıldığını söyleyen Duygu Acarsoy nişanlısına döndü! 'Evleniyorum'

12.10.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını itiraf eden Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında nişanlısı ile barıştığını ve yakın zamanda evleneceğini söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını hatta bunu da ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini söylemişti.

Hikayesiyle herkesi derinden sarsan Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MasterChef Duygu Acarsoy aldatıldığını açıkladı: Aldattığı kız beni aradıMasterChef Duygu Acarsoy aldatıldığını açıkladı: Aldattığı kız beni aradı

Yarışmadan yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bunu kariyeri için yaptığını söyledi.

'YÜZÜGÜ TEKRAR TAKTIM'

Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Acarsoy, "İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra beni nişanlım aradı ve 'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım' dedi. Kız (Nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için gerçekten de böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Orada bir hata yaptım. Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten" dedi.

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