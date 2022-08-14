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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 13 Ağustos'ta MasterChef'te 12. önlüğün sahibi kim oldu?

14.08.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te kazanan yarışmacı dün gece belli oldu. 2022 sezonuna hızlı başlayan MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos tarihli 39. bölümünde, final eleme turu heyecanı devam etti. Peki, dün gece MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 13 Ağustos'ta MasterChef'te 12. önlüğün sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 final eleme turunun ikinci haftası 13 Ağustos tarihinde geride kaldı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, 12 kişilik ana kadronun son ismini seçmek için yarışmacı adayları, ikili turda mücadele verdi. Şeflerin ilk turda istediği beef rendang yemeğini rakiplerinden daha başarılı yapan isimler Kaan, Rağde, Vural, Ege ve Ali Onur oldu. Yaratıcılık etabında ise günün en iyi tabağını yapan Kaan, MasterChef 2022'nin ana kadrosuna seçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?

Final eleme turunun ikinci haftası cumartesi akşamı tamamlandı. Daha önceki iki elemeden de geçen 11 yarışmacı adayı, önlüğü alıp kadroya seçilebilmek için günün ilk turunda beef rendang yemeğini hazırladı. Şeflerin verdikleri 50 dakikalık süre sonunda yapılan değerlendirme ile ikinci etaba geçen isimler belli oldu. Yaratıcılık turuna geçen yarışmacılar; Kaan, Rağde, Vural, Ege ve Ali Onur oldu.

Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler yarışmacılardan bal ana ürünü ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda da şefler tabakları hazırlamaları için yarışmacılara verdikleri süreyi duyurdu.

Süre sonunda uzun bir değerlendirme yapan şefler ikinci turun en başarılı tabağını yapan isimlerin Kaan, Rağde olduğunu açıkladı. Rejinin uyarması ile çift tadım yaptığı anlaşılan Ege değerlendirmeye alınmadı. Şeflerin oy birliği ile gecenin birincisi Kaan oldu.

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Masterchef
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