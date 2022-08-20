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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 19 Ağustos'ta MasterChef'te ana kadroya giren 17. isim kim oldu?

20.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef'te ana kadro için yarış devam ediyor. Bugün yayınlanan bölümde ana kadroya giren 17. isim belirlenecek. Masterchef'te en son ana kadroya giren isim Kıvanç olmuştu. İlk etapta yapılan yemekte yarışmacılar güzel bir tart yapmak için kıyasıya rekabet ettiler. Peki 19 Ağustos Masterchef'te kim kazandı? Masterchef 17.ana kadro yarışmacısı kim oldu?

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 19 Ağustos'ta MasterChef'te ana kadroya giren 17. isim kim oldu?

Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef'te ana kadronun tamamlanmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu sene ana kadroda 18. isim yer alacak. 19 Ağustos Masterchef bölümünde ise ana kadroya girecek olan 17.isim belirlenecek. Peki Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef'in 19 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmacıların ilk yaptığı yemekte tart hamuru bulunuyordu. Yarışmacılar en iyi tartı ve içi yapmak için yarıştılar. İlk turda en iyi yemeği yapan 6 isim; Burak Kaynak, Makbule, Göktuğ, Serpilay, Burak ve Ayaz oldu. Yaratıcılık turunda ise Ayaz ve Burak Kaynak son ikiye kaldı. Birinci olan isim ilerleyen dakikalarda açıklanacak.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç.

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TV8 Masterchef
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