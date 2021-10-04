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MasterChef'te kim elendi? İşte 3 Ekim MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

04.10.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 26 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi? İşte 3 Ekim MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de altıncı haftada kurulan mavi takım ile kırmızı takım arasında bu akşam son dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunu kazanan Safanur, Milhan’ı eleme adayı olarak gösterdi.
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Oylama ise ismi en çok yazılan ve potaya giren Araz oldu.

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İkinci dokunulmazlık oyununu yine mavi takım kazandı. Bunun sonucunda kırmızı takım, bir kez daha bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu kez dokunulmazlığı kazanan Burcu oldu ve Mustafa’yı üçüncü eleme adayı olarak gösterdi.
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Oylamada ise Şükrü, en fazla oyu alarak haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
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MasterChef’te üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Ateş'in ismini söyledi.

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Sonrasında toplanan konseyde adı en çok yazılan Safanur, altıncı eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

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MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi. İk eleme etabında yarışmacılar fındık ürünüyle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan Safanur, Araz ve Milhan elenmekten kurtuldu.

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Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Şükrü ve Ateş yeniden tezgah başına geçti. Bu turda yarışmacılar, Somer Şef’in özel tarifi olan limon meringue pie tatlısını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

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Şeflerin yaptığı tadımın ardından Mustafa, Şükrü ve Ateş arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Şükrü Özsarı oldu.

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MasterChef'e veda eden Şükrü, şeflerle konuşurken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Şükrü'yü ünlü şefler teselli etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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