MasterChef’te Barbaros Sefa'nın intikamını aldı! Kerem'e öyle bir şey yaptı ki

MasterChef All Star’da kıran kırana mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam haftanın takımlarını belirlemek için kaptanlık yarışı gerçekleşti. En iyi tantuniyi yapan Barbaros Mavi Takım kaptanı oldu.

"SEFA İÇİN BİR İNTİKAM ALIYORUM"

Barbaros, Kırmızı Takım kaptanı olarak ise Kerem’i seçti. Barbaros’un Kerem’i açıklarken “Hem kendi kaptan olduğu haftada sevdiğimiz bir arkadaşı kaybetmemizden dolayı hem de kendini çok daha iyi temsil etmesinden dolayı Kerem’i Kırmızı Takım kaptanı olarak seçiyorum. Sefa için bir intikam alıyorum” demesi dikkat çekti.

"BİR DE ZEVZEK ZEVZEK ŞAKA YAPTIM"

Kerem “Barbaros’a teşekkür edemeyeceğim. Kaptanlık benim çok sevdiğim bir şey değil burada. Geçen sefer çok gaza geldim ama çok iyi bir hafta geçirmedim. Sonrasında potada da her şey ters gitti. Asabiyet, öfke, panik… Her şeyi yaşadım. O hafta Sefa gitti. Bir de zevzek zevzek şaka yaptım. Herkes yanlış anlamış. Bizim aramız çok iyi” dedi.

