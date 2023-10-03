MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef’te Barbaros Sefa'nın intikamını aldı! Kerem'e öyle bir şey yaptı ki

MasterChef’te Barbaros Sefa'nın intikamını aldı! Kerem'e öyle bir şey yaptı ki

03.10.2023 09:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te geçtiğimiz hafta elenen Sefa’nın ardından Kerem’in ona söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. “İyi ki sana kaybetmedim” ve “Bankada işlerin vardı onları halledersin” diyen Kerem’in bu davranışı tepki çekmişti. Bu hafta kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi Takım kaptanı olan Barbaros “Sefa için bir intikam alıyorum” diyerek bakın ne yaptı…

MasterChef All Star’da kıran kırana mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam haftanın takımlarını belirlemek için kaptanlık yarışı gerçekleşti. En iyi tantuniyi yapan Barbaros Mavi Takım kaptanı oldu.

Ekran görüntüsü 2023-10-03 090427

"SEFA İÇİN BİR İNTİKAM ALIYORUM"

Barbaros, Kırmızı Takım kaptanı olarak ise Kerem’i seçti. Barbaros’un Kerem’i açıklarken “Hem kendi kaptan olduğu haftada sevdiğimiz bir arkadaşı kaybetmemizden dolayı hem de kendini çok daha iyi temsil etmesinden dolayı Kerem’i Kırmızı Takım kaptanı olarak seçiyorum. Sefa için bir intikam alıyorum” demesi dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2023-10-03 090516

"BİR DE ZEVZEK ZEVZEK ŞAKA YAPTIM"

Kerem “Barbaros’a teşekkür edemeyeceğim. Kaptanlık benim çok sevdiğim bir şey değil burada. Geçen sefer çok gaza geldim ama çok iyi bir hafta geçirmedim. Sonrasında potada da her şey ters gitti. Asabiyet, öfke, panik… Her şeyi yaşadım. O hafta Sefa gitti. Bir de zevzek zevzek şaka yaptım. Herkes yanlış anlamış. Bizim aramız çok iyi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Florya'daki dubleks evinin kapılarını açtı! Giyinme odası dikkat çektiFlorya'daki dubleks evinin kapılarını açtı! Giyinme odası dikkat çekti
Yasmin Erbil babasının sevgilisine tepkili mi? Erbil'den bomba yanıtYasmin Erbil babasının sevgilisine tepkili mi? Erbil'den bomba yanıt
Silahlı saldırı sonrası Dilan ve Engin Polat çiftine yüklenmişti! "İtiraf etti"Silahlı saldırı sonrası Dilan ve Engin Polat çiftine yüklenmişti! "İtiraf etti"
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.