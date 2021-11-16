MasterChef'te büyük sürpriz! Elenen Azize Polat ve Görkem Demiral MasterChef Türkiye'ye geri döndü

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüride yer aldığı MasterChef'in son bölümünde izleyenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Şef Somer Sivrioğlu elenen ik yarışmacının kadroya geri döneceğini açıkladı. Şef Sivrioğlu "Bugün kaptanlık yarışmasından sonra, bugüne kadar elenmiş olan arkadaşlarınızdan yarışmalarla belirleyeceğimiz bir arkadaşımız mavi takıma, bir arkadaşımız ise kırmızı takıma yeniden dahil oluyor" dedi.

MASTERCHEF'TE ELENENLERDEN ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef’ten elenen yarışmacılar, kendilerine verilen şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ana kadroya girecek isimler iki turda belirlendi. İlk turda şıhıl mahşi yemeği yapıldı. Bu turda en lezzetli tabağı çıkaran Azize oldu ve elendikten bir gün sonra yarışmaya yeniden dahil oldu. Ana kadroya giren Azize Polat, mavi takıma girdi.

Ana kadro oyunu ikinci turunda istenen yemek narenciyeli ördek göğsü oldu Süre bitiminde yemeği hazırlayamayan Fatma, değerlendirilmeye alınmadı. Şeflerin tadımı sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağırdı. Daha başarılı tabak çıkaran Görkem Demiral, ana kadroya giren ikinci isim oldu ve kırmızı takıma girdi.

AZİZE AĞLAYARAK VEDA ETMİŞTİ

MasterChef'in 14 Kasım Pazar ekrana gelen bölümünde, elendiği açıklanan Azize gözyaşlarına boğulmuştu. Azize'nin vedası ünlü şefleri de duygulandırmıştı.



Şefler yaptıkları konuşmalarla Azize'yi teselli etmeye çalışmıştı.

MASTERCHEF 2021’İN SON ONUNA KALAN YARIŞMACILAR

Bu yarışmadan sonra ise MasterChef on üçüncü haftasında yarışacak isimler Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük, Görkem Demiral ve Azize Polat oldu.

