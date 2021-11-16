MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Donut yaparak yarıştılar! İşte 15 Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 13. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 15 Kasım Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında donut tatlısını yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 13. hafta kaptanlık oyunu ile başladı. On yarışmacı, mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti. Kaptanlık oyunu yemeği donut oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaptı ve en başarılı isimleri öne çağırdı. Bu isimler Eren, Burcu ve Hasan oldu. Sekiz adet birbirinden farklı donut tatlısını en iyi hazırlayan Eren, mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı Eren, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti. Sonrasında iki takım kaptanı, istedikleri yarışmacıları kendi takımlarına almaya çalıştı.

İşte seçimler sonrasında beşer kişiden oluşan mavi ve kırmızı takım kadroları belirlendi.

Eren'in kaptan olduğu mavi takımda Burcu, Hasan, Safanur ve Pelin yer aldı.



Dilara'nın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Sergen, Tahsin, Eren ve Araz yer aldı.





