MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Aralık MasterChef'te 1. eleme adayı kim oldu?

MasterChef'in yeni bölümünde haftanın ilk oyunu oynandı. Eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 21 Aralık dokunulmazlığı kazanan isim...

21 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te heyecan devam ediyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Takım üyeleri, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme ilk eleme adayıyla beraber bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli olmuş oldu.

Yeni bölümde unlu mamülleri yapıldı. Hazırlanan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibi oldu:

Dereotlu Poğaça kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Simit kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Acı Badem Kurabiyesi kazanan takım : MAVİ TAKIM Açma kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Çatal kazanan takım : MAVİ TAKIM

Ay Çöreği kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Kruvasan kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

SKOR : Kırmızı Takım 5 - 2 Mavi takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM



Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Oyun sonrası dokunulmazlığı Dilara kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda ise Mert en yüksek oyu alarak 1. eleme adayı oldu.



