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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Aralık MasterChef'te 1. eleme adayı kim oldu?

22.12.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te haftanın ilk oyunu oynandı. Yarışma sonrası MasterChef'te haftanın 1. eleme adayının kim olduğu ve dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına Dilara mı, Eren mi, Tahsin mi, Mert mi girdi? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Aralık MasterChef'te 1. eleme adayı kim oldu?

MasterChef'in yeni bölümünde haftanın ilk oyunu oynandı. Eleme potasına giren isim ve dokunulmazlığı kazanan isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 21 Aralık dokunulmazlığı kazanan isim...

21 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te heyecan devam ediyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Takım üyeleri, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme ilk eleme adayıyla beraber bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli olmuş oldu.

Yeni bölümde unlu mamülleri yapıldı. Hazırlanan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibi oldu:

  • Dereotlu Poğaça kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Simit kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Acı Badem Kurabiyesi kazanan takım : MAVİ TAKIM
    • Açma kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Çatal kazanan takım : MAVİ TAKIM
  • Ay Çöreği kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Kruvasan kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
    SKOR : Kırmızı Takım 5 - 2 Mavi takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Oyun sonrası dokunulmazlığı Dilara kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama sonucunda ise Mert en yüksek oyu alarak 1. eleme adayı oldu.

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Final adayı yarışmacı eleme potasında!Final adayı yarışmacı eleme potasında!
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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