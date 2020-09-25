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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 24 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 00:06 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül Perşembe ekrana gelen 63. bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin istediği ürünlerle yemek pişirdi. Oyunu kaybeden takım ise bu defa bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlıkta ise yarışmacılar şıhıl mahşi yemeği yaparak yarıştı. Oyunlar sonunda iki isim daha elemeye kaldı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 24 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayları

MasterChef 2020'nin son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan beyaz yada kırmızı renkteki ürünlerle yemek yapmalarını istedi. Takımlar tamamı kırmızı veya beyaz ürünlerle yapılacak çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüyü 45 dakika içinde tamamlamaya çalıştı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de mavi takım beyaz ürünlerle yarışmayı seçti. Kırmızı takım ise kırmızı renkteki gıda ürünleriyle yemek yaptı. 45 dakikalık süre sonunda mavi ve kırmızı takımlar hazırladıkları menüyle şeflerin karşısına çıktı. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu Uğur'un kaptan olduğu mavi takım kazandı.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununda Şef Somer Sivrioğlu, özel tarifi olan şıhıl mahşi yemeğini yarışmacılardan yapmalarını istedi. Somer Şef oyun öncesinde yarışmacılar şıhıl mahşinin tarifini verdi.
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Bireysel dokunulmazlığı ise kazanan isim Berker oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker eleme potasına Eray'ı gönderdi. Takım oylamasında ise Ayyüce eleme potasına gönderildi.

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Böylelikle bu haftanın ilk dört eleme adayı Özgül, Esra, Eray ve Ayyüce oldu.


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