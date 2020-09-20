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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2020 06:55 | Son Güncelleme

19 Eylül MasterChef yine gündem oldu. MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceden belirlenen ve evlerinde tadım yapan izleyicilerin verdiği oylar sonrası kazanan takım belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmayı başaran takımın ardından da bireysel dokunulmazlık heyecanı vardı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de Barbaros'un tabağı düşürmesi damga vurmuştu ardından gelen açıklamalar da dikkat çekerken dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı da merak konusu oldu. MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı sorusu yarışmanın severleri tarafından ilgiyle takip edildi. Kırmızı ve Mavi takım bu akşam jüri üyeleri tarafından verilen menüleri seçilmiş MasterChef izleyicilerine gönderdi ve onların oylarıyla sonuçlar belli oldu. İşte MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin 19 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kura sonucu seçilen 9 evin verdiği 45 oyun dağılımı, şefler tarafından açıklandı. Sonuçlara göre Mavi takım, rakibine fark attı. Beş yemeğin hepsinde de galip gelen Mavi takım, MasterChef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Elemeye giden Kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Eray oldu. Eray elemeye ise ilk olarak Tanya'yı gönderdi. Böylelikle, Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker oldu.

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