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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

21.10.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 20 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 9. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar Akdeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 20 Ekim Çarşamba MasterChef yeni bölümde Akdeniz mutfağından yemekler yapılarak dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Günün menüsünde dul avrat çorbası, biberli ekmek, yörük kebabı, kırmız karides güveç, ceviz ezmesi yemekleri yer aldı. Takımlarda oyun dışında kalan yarışmacılar yapılan yemekleri kör tadım yaparak test etti. Yarışmacıların verdikleri puanlar sonucunda, ikinci dokunulmazlık oyununu da kırmızı takım kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa bir kez daha girdi.

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Eleme potasına girmemek için yarışmacılar, tüm hünerlerini sergiledi ve şefin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şefler, tadım yaparak beğendikleri isimleri öne çağırdı. Safanur, Araz ve Sergen günün başarılı isimleriydi. Gecenin en iyi tabağını çıkaran Safanur, bireysel dokunulmazlık kazandı.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz'ın eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

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Takımdaki oylama sonucunda ise haftanın ikinci eleme adayı ise Dilara Başaran olmuştu.

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MasterChef’te ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Safanur, Hasan'ı eleme potasına gönderdi.

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Sonrasında konseydeki oylamada adı en çok yazılan Sergen, haftanın 4. eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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