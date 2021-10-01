MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 30 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seyirciler belirledi!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye 2021’de üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Haftanın son eleme adaylarının belli olduğu 81. bölümde mavi ve kırmızı takımlar , bu defa izleyiciler için yemekler yaptı. Günün konsepti paket servis, jüriler ise seyirciler oldu. Dokunulmazlığı kazanan takımı, izleyicilerin oyları belirledi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mavi takım ve kırmızı takım, altıncı haftada son kez karşı karşıya geldi. Günün menüsünde kabak çiçeği dolması, tepsi içli köfte, islim kebabı ve mavi haşhaşlı revani yer aldı. Bu yemeklerin hazırlanması için verilen süre 45 dakika oldu. Yemekler, bir porsiyon şeflere, 9 porsiyon da izleyicilere olmak üzere on porsiyon hazırlandı.

Üçüncü dokunulmazlık oyununda yapılan yemekler, İstanbul’un 9 farklı semtinde oturan seyircilere gitti. Paket servis konseptiyle hazırlanan yemekler Bağcılar, Bayrampaşa, Alibeyköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Feneryolu, Erenköy ve Suadiye’de oturan ve yaptıkları yorumlara göre seçilen izleyicilere gönderildi.

Yemeklerin değerlendirmesini yapan izleyicilerin verdikleri oylar ile kazanan takımı belirledi. Mavi takım, kabak çiçeği dolmasında 9-0 yenerek oylamaya büyük farkla başladı. Tepsili içli köfte de 7-2 skorla mavi takım kazandı. İslim kebabında ise gereken üç oyu alan mavi takım dokunulmazlık oyununu 27-9 skorla kazandı. Böylece mavi takım, haftayı 3-0 galip bitirdi. Ünlü şefler ise bu kadar farkın MasterChef'te 2. defa yaşandığına dikkat çekti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, siyah önlükleri ile mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmak, kusursuz bir tabak çıkarmak için yeteneklerini kullandı. Verilen 40 dakikalık süre sonunda şefler, tadım yaparak dokunulmazlığı kazanan ismi açıkladı. Gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de altıncı haftada kurulan mavi takım ile kırmızı takım arasında bu akşam son dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunu kazanan Safanur, Milhan’ı eleme adayı olarak gösterdi.



Oylama ise ismi en çok yazılan ve potaya giren Araz oldu.



İkinci dokunulmazlık oyununu yine mavi takım kazandı. Bunun sonucunda kırmızı takım, bir kez daha bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu kez dokunulmazlığı kazanan Burcu oldu ve Mustafa’yı üçüncü eleme adayı olarak gösterdi.



Oylamada ise Şükrü, en fazla oyu alarak haftanın dördüncü eleme adayı oldu.



MasterChef’te üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Ateş'in ismini söyledi.

Sonrasında toplanan konseyde adı en çok yazılan Safanur, altıncı eleme adayı oldu.



