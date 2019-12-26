MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Yarı finale kim kaldı? MasterChef 2019 finali ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de final haftasının 3. bölümüyle ekrana geldi. 29 Aralık Pazar akşamı büyük finalle veda edecek olan MasterChef'in final haftasında, üç eleme adayı da belli oldu.
MasterChef'te final haftasının ilk 2 gününde elemeye kalan isimler Ekin ve Alican olmuştu. Yarışmanın son bölümünde ise Cemre ve Güzide, elemeye kalmadan yarı finale yükselebilmek için mücadele etti.
Cemre ve Güzide'den şefler ilk olarak hindi dolması yapmalarını istedi. Yarışmacılar hindiyi bütün olarak pişirerek jüri karşısına çıktılar. Şeflerin puanlamaları sonucunda ilk turda Cemre 21, Güzide ise 20 puan topladı.
Akşamın 2. oyunu sonrasında Cemre 39, Güzide ise 36 puana ulaştı. MasterChef'te elemeye kalanı belirleyecek olan 3. oyunda ise yarışmacılar krem karamel tatlısı yaparak yarıştı. 45 dakikalık süre sonunda ise Cemre ve Güzide jüri karşısına çıktı. Günün son puanlamaları sonucunda yarı finale yükselen isim Cemre oldu. Güzide ise Cuma akşamı ekrana gelecek olan eleme oyununda mücadele edecek.
MasterChef Türkiye'de 27 Aralık Cuma akşamı ise final haftasındaki ilk eleme yaşanacak. MasterChef'te elemeye kalan Alican, Ekin ve Güzide arasından bir isim yarışmaya veda edecek. Yarı finale direkt yükselen Cemre ile elemeden geçmeyi başaran iki isim, 28 Aralık Cumartesi akşamı yarı finalde yarışacak. Yarı finalde ise bir isim daha elenecek ve 2 yarışmacı büyük finale kalacak.
MasterChef Türkiye 2019'un büyük finali ise 29 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarında olacak. Finale kalan 2 yarışmacı, şeflerin istediği 3 yemeği yaparak puan toplamaya çalışacaklar. Gece sonunda üç jüri üyesinden en yüksek puanları alan yarışmacı MasterChef 2019'un şampiyonu olacak.
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