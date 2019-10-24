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MasterChef’te elenen ismi duyunca gözyaşlarına boğuldu! MasterChef’te kim elendi?

DİZİ HABERLERİ  | 24.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Masterchef'te elenen isim haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Mavi takım iki dokunulmazlık oyununu kazandı, dört eleme adayı da kırmızı takımda çıktı. MasterChef'te elenen isim kim oldu?

MasterChef’te elenen ismi duyunca gözyaşlarına boğuldu! MasterChef’te kim elendi?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım, ikinci oyunu da kazanmayı başardı. Kırmızı takımdan Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan eleme adayı olarak belirlendi. Son bölüm; yarışmacılar bu kez tabldot ürünleri yaptılar.

Yemek menüsünde mercimek çorbası, orman kebabı, pilav ve irmik tatlısı vardı. Yemekleri oylayan işletme çalışanlar tarafından mavi takımın yemeği daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar. Peki MasterChef'e kim veda etti?

MASTERCHEFTE KİM ELENDİ?

Birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içinde bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Birinci dokunulmazlığı Mustafa kazandı ve eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ın ismini verdi. Kırmızı takım kendi içinde oylama yaptı.

Alican ve Eda 4’er oy aldığı için eleme adayını takımın kaptanı olan Yasin belirledi. Yasin, Alican’ın ismini verdi.

EDA DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Dün akşam ikinci kez eleme oyununun oynadığı yarışmada kazanan yine mavi takım oldu. İlk oyunu da kaybeden kırmızı takımda 2 kişi hariç geriye kalanların tamamı elemeye çıktı. İkinci oyunu kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık oyununda Danilo şefin ton balıklı yemeğini yaptı. Gecenin sürprizi de bu oyunda geldi. Batuhan, Mustafa ve Yasin ile yarışan Eda, şefleri bile şaşırtarak en iyi tabağı çıkardı ve dokunulmazlığı kazandı. Eda ikinci sürprizi ise kendisiyle sürekli uğraşan Yasin’i potaya göndermeyerek yaptı.

Eda bunun yerine Mustafa’nın adını verdi.

BATUHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mustafa, F. Batuhan, Alican ve Batuhan arasında oynanan eleme oyunu sonrasında veda eden isim belli oldu. Faruk Batuhan’ın elenmesinin ardından adaşı Batuhan gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacıyı Faruk Batuhan teselli etti.

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SUNA VE KIVANÇ ARASINDAN BÜYÜK TARTIŞMA

MasterChef ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında Kıvanç ve Suna kavgası yaşandı. Mercimek çorbası yapan Kıvanç, yemeğine müdahalede bulunulunca başta Suna olmak üzere takım arkadaşları ile gerginlik yaşadı.

Kıvanç’ın “Sen ne yaptın git krotonlarınla ilgilen, benim çorbama dokunma” demesi Suna’yı çileden çıkardı. Tartışmanın dozu arttıkça sözlerin sertleştiği tartışmaya Kıvanç’ın “İnşallah şu oyunu kaybederiz” lafı damga vurdu. Bunun üzerine Somer şef araya girip olayları sakinleştirdi.

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