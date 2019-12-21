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MasterChef'te final haftası öncesi kim elendi? İddialı isim veda etti! MasterChef finalistleri kimler oldu?

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 20 Aralık Cuma yayınlanan 72. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Final haftası öncesinde elemeye kalan üç yarışmacı şeflerin istediği perde pilavını en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi? Ekin mi, Alican mı, yoksa Bahutan mı yarışmaya veda etti? MasterChef'te finale kimler kaldı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar.

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasında finale günler kala eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılarından birisi veda etti. Final haftasında yarışacak olan 4 yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayı Alican, ikinci aday ise Batuhan olmuştu. Son eleme oyununun ardından ise 3. eleme adayı Ekin olmuştu. Yarışmada son 5'e kalan Cemre ve Güzide ise final haftasına kalmayı garantileyen isimler olmuştu.

MasterChef'in 20 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümünde Ekin, Batuhan ve Alican final haftasına kalabilmek için yarıştı. Somer Şef yarışmacılardan perde pilavı yapmalarını istedi. Şeflerin yemekleri tatmalarının ardından finale kalan isimler belli oldu. Eleme oyununda en iyi tabağı yapan yarışmacı Ekin oldu. Şeflerin kararı sonrasında Batuhan bu hafta elenen isim oldu.

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MEHMET ŞEF'TEN BATUHAN'A DUYGUSAL VEDA

Batuhan'ın elenmesinin ardından duygusal anlar yaşandı. Şefler başarılı yarışmacı Batuhan'a övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise "Gerçekten çok üzgünüz. Bunu yüzümünden de hissedebilirsin. Senin yemeğinle ilgili baharatla ilgili sıkıntı yaşadık. Baharatın çok yoğun olması diğer segmentleri kapatmış. Buraya geldiğin günden beri
alnından ter hiç eksik olmadı. MasterChef'in 5. ve 6. haftasından sonra buralarda gördüğüm bir yarışmacıydın. Ben seni meslekte çok iyi yerlerde göreceğimden kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

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MASTERCHEF FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye'de 23 Aralık Pazartesi'den itibaren zorlu final haftası başlayacak. MasterChef final haftasında Güzide, Cemre, Ekin ve Alican yarışmada birinci olabilmek ve büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Güzide neden bir türlü elenmiyor anlamış değilim. Eşi sponsor değildi umarım.
bunların yapacağı yarışma bu kadar olur hiç bi şey bilmeyen ev hanımı finale kalıyor batuhan gidiyor enteresan
Güzel kurgu, tebrikler..
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