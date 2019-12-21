MasterChef'te final haftası öncesi kim elendi? İddialı isim veda etti! MasterChef finalistleri kimler oldu?

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasında finale günler kala eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılarından birisi veda etti. Final haftasında yarışacak olan 4 yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayı Alican, ikinci aday ise Batuhan olmuştu. Son eleme oyununun ardından ise 3. eleme adayı Ekin olmuştu. Yarışmada son 5'e kalan Cemre ve Güzide ise final haftasına kalmayı garantileyen isimler olmuştu.

MasterChef'in 20 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümünde Ekin, Batuhan ve Alican final haftasına kalabilmek için yarıştı. Somer Şef yarışmacılardan perde pilavı yapmalarını istedi. Şeflerin yemekleri tatmalarının ardından finale kalan isimler belli oldu. Eleme oyununda en iyi tabağı yapan yarışmacı Ekin oldu. Şeflerin kararı sonrasında Batuhan bu hafta elenen isim oldu.

MEHMET ŞEF'TEN BATUHAN'A DUYGUSAL VEDA

Batuhan'ın elenmesinin ardından duygusal anlar yaşandı. Şefler başarılı yarışmacı Batuhan'a övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise "Gerçekten çok üzgünüz. Bunu yüzümünden de hissedebilirsin. Senin yemeğinle ilgili baharatla ilgili sıkıntı yaşadık. Baharatın çok yoğun olması diğer segmentleri kapatmış. Buraya geldiğin günden beri

alnından ter hiç eksik olmadı. MasterChef'in 5. ve 6. haftasından sonra buralarda gördüğüm bir yarışmacıydın. Ben seni meslekte çok iyi yerlerde göreceğimden kuşkum yok" ifadelerini kullandı.