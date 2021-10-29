MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Aizanoi Antik Kenti'nde yarıştılar! 28 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 28 Ekim Perşembe MasterChef yeni bölümde, takımlar Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde yarıştı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Menüde sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı yer aldı. Bu yemeklerin pişmesi için bir saat süre verildi. Şefler, her yemekten yedi misafir ve şefler için olmak üzere sekiz porsiyon hazırlamalarını söyledi.

Dış çekim için Kütahya’ya giden yarışmacılar, özel misafirler için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında konuklar tarafından oylama sonucunda hangi yemekte hangi takım kaç oy almış belli oldu. Nefeslerin tutulduğu sayım sonucunda skor 17-17 oldu. Böylece kazanan takımı son oyun rengi belirledi. Günün kazananı 18-17 skorla kırmızı takım oldu. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım, haftayı da 3-0 galip bitirdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımdan üç kişi, bu oyunda yer aldı. Gecenin en başarılı ismi Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'ta haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Safanur, eleme adayı olarak Araz'ı belirlemişti.

Konseyde yapılan oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

MasterChef'te 27 Ekim Çarşamba akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin oldu. Tahsin'in potaya gönderdiği isim Ateş, bu haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Mavi takımdaki oylama sonucunda ise adı en fazla yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

BİR İLK YAŞANDI!

Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle MasterChef'te bir ilk yaşandı. Üç kişi kaldığı için bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında oylama yapılmasına gerek kalmadı.

Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazanınca Safanur ile Burcu, beşinci ve altıncı eleme adayı oldu.





