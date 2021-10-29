MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Aizanoi Antik Kenti'nde yarıştılar! 28 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Aizanoi Antik Kenti'nde yarıştılar! 28 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

29.10.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 28 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef bu hafta Kütahya'ya konuk oldu ve yöresel yemekler yapıldı. Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Böylece MasterChef'te bu hafta elemeye kalan yarışmacılar belli oldu. Ancak bu hafta MasterChef'te bir ilk de yaşandı ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynanmadı. İşte haftanın eleme adayları.

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Aizanoi Antik Kenti'nde yarıştılar! 28 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 28 Ekim Perşembe MasterChef yeni bölümde, takımlar Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde yarıştı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Menüde sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı yer aldı. Bu yemeklerin pişmesi için bir saat süre verildi. Şefler, her yemekten yedi misafir ve şefler için olmak üzere sekiz porsiyon hazırlamalarını söyledi.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlarMasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlar

Dış çekim için Kütahya’ya giden yarışmacılar, özel misafirler için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında konuklar tarafından oylama sonucunda hangi yemekte hangi takım kaç oy almış belli oldu. Nefeslerin tutulduğu sayım sonucunda skor 17-17 oldu. Böylece kazanan takımı son oyun rengi belirledi. Günün kazananı 18-17 skorla kırmızı takım oldu. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım, haftayı da 3-0 galip bitirdi.

249201161_390201922812016_5504049603256468883_n

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımdan üç kişi, bu oyunda yer aldı. Gecenin en başarılı ismi Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
250132345_467525537933374_7090383703681894994_n

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'ta haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Safanur, eleme adayı olarak Araz'ı belirlemişti.

249079144_377258710845187_8906398735302000252_n

Konseyde yapılan oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

249552846_602631014386215_5080779725836823514_n

MasterChef'te 27 Ekim Çarşamba akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin oldu. Tahsin'in potaya gönderdiği isim Ateş, bu haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

249263966_239255241577322_2582912646212586112_n

Mavi takımdaki oylama sonucunda ise adı en fazla yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

249262541_344573700802513_251798974671183741_n

BİR İLK YAŞANDI!

Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle MasterChef'te bir ilk yaşandı. Üç kişi kaldığı için bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında oylama yapılmasına gerek kalmadı.

248979234_4774367755940793_6843120536222057665_n

Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazanınca Safanur ile Burcu, beşinci ve altıncı eleme adayı oldu.

249593864_1602553746777410_884603368833664853_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Ünlü şef isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlarÜnlü şef isyan etti: İsmimizi kullanarak restoranlar açıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

TFF açıkladı! Stadyumlar tam kapasite...

TFF açıkladı! Stadyumlar tam kapasite...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.